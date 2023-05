News Cinema

Al Pacino di nuovo papà a 83 anni batte il record dell'amico e collega Robert De Niro

di Daniela Catelli 31 maggio 2023 13

Come l'amico e collega Robert De Niro, anche Al Pacino ha deciso di riprodursi in tarda età. La sua giovane compagna aspetta un figlio da lui, il quarto per l'attore 83enne.