Al cinema dal 23 dicembre Living, rilettura di Vivere di Akira Kurosawa con un grande Bill Nighy

Per il ruolo in Living, rilettura di Vivere di Akira Kurosawa, Bill Nighy è stato candidato al Golden Globe. Il film uscirà al cinema il 23 dicembre.

Tra i film che ci aspettano al cinema per Natale ce n'è anche uno molto particolare, che interessa sicuramente un pubblico in cerca di emozioni vere e non solo di evasione. Si tratta di Living di Oliver Hermanus, che altro non è che una rivisitazione del capolavoro di Akira Kurosawa Vivere. A interpretare il protagonista è Bill Nighy, secondo molti critici nel ruolo migliore della sua carriera, per il quale è candidato al Golden Globe. Ad adattare la sceneggiatura per il cinema il premio Nobel Kazuo Ishiguro, autore dei romanzi "Quel che resta del giorno" e "Non lasciarmi".

Vivere e Living

Nel film del 1952 di Akira Kurosawa, Vivere, si raccontava la storia di Watanabe, capoufficio della sezione civile e vedovo da 25 anni, che dopo trent'anni di routine da impiegato, apprende di avere un cancro allo stomaco. La sua vita viene così rivoluzionata e l'uomo dà le dimissioni, prima dandosi a divertimenti che non ha mai conosciuto, poi cercando di trovare un senso alla sua vita. Lo farà, ma verrà rapidamente dimenticato. L'adattamento di Living trasporta la storia nella Londra degli anni Cinquanta, dove il protagonista è il signor Williams, il cui destino segue più o meno le tracce dell'originale. Al cinema Living arriva il 23 dicembre distribuito da Circuito Cinema.