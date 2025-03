Ago: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima del film su Giacomo Agostini alla presenza del grande campione

News Cinema

ComingSoon ti invita all'anteprima di Ago, il film documentario dedicato a Giacomo Agostini, uno dei più grandi piloti di motociclismo di sempre: prenota il tuo biglietto omaggio valido per due persone e partecipa alla proiezione alla presenza del campione.

Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2024 nella sezione Proiezioni Speciali, sarà al cinema, come evento speciale, il 10, 11 e 12 marzo, distribuito da Adler Entertainment, Ago - Prima di tutti, Il film documentario diretto da Giangiacomo De Stefano e dedicato a Giacomo Agostini, uno dei più grandi piloti italiani di motociclismo di sempre. Soprannominato "Ago", Agostini è un mito indiscusso del motociclismo: 15 titoli mondiali, 123 vittorie nel Motomondiale, 10 successi al Tourist Trophy e innumerevoli record mai eguagliati. Ma la sua storia non si limita ai numeri. Agostini è stato l'incarnazione di un'epoca, un simbolo di audacia e determinazione che ha superato i confini dello sport per diventare un'icona senza tempo.

Ago non è solo la celebrazione delle sue vittorie: il documentario è anche un viaggio che svela il percorso di un uomo che ha continuato a spingersi oltre i propri limiti, rendendo eterna la sua leggenda. È il racconto delle imprese di un eroe moderno, capace di affrontare le sfide più grandi e di trasformarle in un percorso di crescita e consapevolezza.



Comingsoon ti dà l'opportunità di partecipare all'anteprima del film, alla presenza di Giacomo Agostini e con la partecipazione del celebre giornalista Guido Meda, che condurrà la serata, venerdì 7 marzo alle 20.30 presso il Multisala Gloria by Notorious Cinemas di Milano (Corso Vercelli 18)





E’ possibile richiedere unspecificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alla hostess che avrà le liste in prossimità della sala 1 il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione.