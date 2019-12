Adler Entertainment festeggia il Natale con i Paw Patrol, aspettando Russell Crowe in The Kelly Gang

News Cinema

Nei primi sei mesi del 2020, la società di distribuzione porterà al cinema anche il sequel di 47 metri, Black Water: Abyss e Dragon Rider.

I Paw Patrol sono un fenomeno di proporzioni enormi di cui gli adulti che hanno o hanno avuto figli piccoli negli ultimi sei anni, sono ben a conoscenza. La versione cinematografica intitolata Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei Super Cuccioli potrebbe essere una delle sorprese delle feste natalizie con la strategica uscita in sala collocata al 21 dicembre. Si cambia target di pubblico con altri titoli che Adler Entertainment distribuirà nei prossimi mesi, da The Kelly Gang con Russell Crowe al sequel subacqueo 47 metri: Uncaged, dal film italiano La vacanza all'esperienza survival di Black Water: Abyss e per finire ancora animazione Dragon Rider.

Ne parliamo con Aldo Lemme e Mattia Della Puppa, rispettivamente Genaral Manager e Direttore Marketing di Adler Entertainment, che abbiamo incontrato alle Giornate di Cinema di Sorrento.