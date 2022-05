Addio a Vangelis: il compositore greco Premio Oscar è morto all'età di 79 anni

News Cinema

Vangelis, il compositore di due tra le più celebri colonne sonore degli anni 80, Blade Runner e Momenti di Gloria, che gli valse l'Oscar nel 1982, è morto martedì scorso all'età di 79 anni.

E' stato uno dei compositori preferiti da Ridley Scott, per il quale ha creato le memorabile colonna sonora di Blade Runner, ma anche quelle di 1492 - La conquista del paradiso e Alexander, Vangelis, nome d'arte di Evangelos Odysseas Papathanassiou, Premio Oscar nel 1982 per la colonna sonora di Momenti di Gloria nel 1982, è morto martedì scorso all'età di 79 anni. Ad annunciare la scomparsa del grande musicista greco all'agenzia di stampa Athens News Agency è stato l'avvocato di Vangelis, che non ha voluto precisare le cause della morte.

Oltre a quelle già citate, tra le colonne sonore da lui composte ricordiamo quelle di Missing - Scomparso, il film di Costa-Gavras del 1982 con Jack Lemmon e Sissy Spacek, Il Bounty, film del 1984 di Roger Donaldson con Mel Gibson, Anthony Hopkins, e Laurence Olivier e Luna di fiele di Roman Polanski del 1992.



Durante la sua carriera iniziata negli anni 60, oltre all'Oscar, Vangelis ha collezionato 2 nomination ai Golden Globe, due ai Bafta e tre ai Grammy Awards.