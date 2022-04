Addio a Jacques Perrin, attore francese amato dal cinema italiano

News Cinema

Si è spento all'età di 80 anni a Parigi il 22 aprile l'attore e regista francese Jacques Perrin, popolarissimo anche in Italia per i film girati da noi, tra cui Il deserto dei Tartari e Nuovo Cinema Paradiso.

La carriera di Jacques Perrin attore "italiano"

Jacques Perrin nasce a Parigi il 13 luglio 1941, col nome di Jacques André Simonet. Figlio di un regista teatrale e di un'attrice, inizia fin da giovanissimo a calcare le tavole del palcoscenico. Al cinema arriva con piccoli ruoli quando non ha ancora diciott'anni, e dopo essere apparso nel 1960 in Le verità di Henry-Georges Clouzot, ha il suo primo ruolo importante, l'anno successivo, al fianco di Claudia Cardinale in La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini. Col regista lavorerà ancora in Cronaca familiare (1962) e soprattutto nell'ultimo film del regista bolognese, Il deserto dei Tartari, tratto dal romanzo di Dino Buzzati, dove fu un perfetto tenente Drogo. Negli anni Sessanta anche con altri registi italiani, diventando un volto molto familiare agli spettatori del nostro paese: ne Il fornaretto di Venezia di Duccio Tessari (1963), La corruzione di Mauro Bolognini, La calda vita di Florestano Vancini, Oltraggio al pudore di Silvio Amadio, Rose rosse per Angelica di Steno, Un uomo a metà e L'invitata di Vittorio De Seta. Negli anni Settanta torna a recitare in Italia in La disubbidienza di Aldo Lado e nel 1985 Giuseppe Tornatore gli affida il ruolo del protagonista adulto in Nuovo cinema Paradiso: è lui che con gli occhi colmi di lacrime guarda al cinema il montaggio delle scene dei baci tagliate. Tornatore lo richiama per Stanno tutti bene. In quegli anni Perrin recita anche per Ettore Pasculli in Fuga dal paradiso, Luigi Magni in In nome del popolo sovrano, La corsa dell'innocente di Carlo Carlei. Prima la musica, poi le parole di Fulvio Wetzl, del 1998, è il suo ultimo film italiano.

Gli altri film di Jacques Perrin

Tra le collaborazioni prestigiose di Jacques Perrin, con Vagone letto per assassini (1965), inizia quella con Costa Gavras, nei cui film più politici e schierati continuerà a lavorare, apparendo anche in veste di produttore in Z - l'orgia del potere, cui seguono L'Amerikano e L'affare della sezione speciale. Jacques Demy, Claude Chabrol, Paul Vecchiali e José Giovanni, Marcel Camus, Marcel Bozzuffi, Margarethe Von Trotta e Christophe Gans sono alcuni degli altri registi che lo hanno diretto. La sua ultima apparizione cinematografica risale proprio a quest'anno, in Goliath di Frédéric Tellier.

Talento poliedrico, attivissimo anche in televisione e come produttore (tra i suoi molti titoli in questa veste citiamo Bianco e nero a colori, Il deserto dei Tartari, Microcosmos, La vita sospesa, Himalaya - L'infanzia di un capo, 11 settembre 2001, Il mistero di Donald C.), Jacques Perrin diventa anche regista nel 2001 co-dirigendo Il popolo migratore, cui seguiranno altri documentari dedicati alla natura come La vita negli oceani e la miniserie Le peuple des forêts. Una carriera davvero impressionante, che ci lascia molti ricordi del suo talento di attore e intellettuale appassionato e coraggioso, il cui sguardo sul mondo ci mancherà moltissimo.