Addio a Don Zimmerman, montatore per Sylvester Stallone, Warren Beatty e Jim Carrey

È scomparso a 81 anni il montatore Don Zimmerman, che nella sua lunga carriera ha attraversato generi e collaboratori, conquistando una nomination all'Oscar per Tornando a casa con Jane Fonda. Tra Rocky, Ace Ventura e il cinema d'autore.

A volte un semplice nome non dice molto al pubblico medio o al cinefilo con poca memoria, eppure il montatore Don Zimmerman avrà con ogni probabilità garantito svago e/o divertimento a molte persone che stanno leggendo questa news. Zimmerman, nomination all'Oscar, attivo dagli anni Settanta fino al 2020, è deceduto a 81 anni nella sua casa nel quartiere di Studio City a Los Angeles. Nella sua carriera era stato collaboratore frequente di attori o registi come Sylvester Stallone e Jim Carrey. Esaminiamo più da vicino i suoi lavori. Leggi anche È morto Arthur Schmidt, montatore premio Oscar di Chi ha incastrato Roger Rabbit, Ritorno al futuro e Forrest Gump

Don Zimmerman, il montaggio che attraversa le epoche, tra Rocky e Ace Ventura

"Big D", così nell'ambiente chiamavano Don Zimmerman, aveva cominciato a lavorare come assistente al montaggio del suono e dell'immagine intorno al 1970, dopo un passato tra mille lavori e l'esperienza della guerra del Vietnam. Entrò nel team del regista Hal Ashby, tra Harold e Maude (1971) e Questa terra è la mia terra (1976), per poi diventare titolare del montaggio con Tornando a casa (1978), che gli fruttò la sua unica nomination all'Oscar, consentendogli di proseguire la sua collaborazione con Ashby per Oltre il giardino (1979), ultimo film con Peter Sellers uscito quando l'attore era ancora in vita. Da allora Zimmerman ha incrociato la sua strada con Warren Beatty (Il paradiso può attendere, 1978), Sylvester Stallone (Rocky III, Rocky IV, Stayin' Alive, Cobra, Over the Top), Barbra Streisand (Il principe delle maree), il regista Shawn Levy per i primi due Una notte al museo, nonché il regista Tom Shadyac, che l'ha fatto interagire con vari comici superstar (Ace Ventura - L'acchiappanimali, Il professore matto, Bugiardo Bugiardo, Patch Adams). Tramite Carrey si è avvicinato nell'ultima fase della sua carriera al regista Dean Parisot, che l'ha coinvolto in Dick & Jane - Operazione furto (2005) e nel sequel nostalgico Bill & Ted Face the Music (2020, con Keanu Reeves e Alex Winter), suo ultimo lavoro.

Intervistato da Cinema Editor nel 2023, nello stesso anno in cui gli American Cinema Editors gli avevano conferito un premio alla carriera, aveva dichiarato: "Ho imparato da diverse persone con cui ho lavorato che quello che conta è principalmente l'istinto. Ma a parte tutto, mi hanno sempre insegnato a dire la verità. Sono stato tanto fortunato da aver lavorato con registi che mi hanno sempre detto: 'Fammi prima vedere la tua versione della scena' ".