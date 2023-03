Adam Sandler aggiorna i fan sul prossimo film con i registi di Diamanti Grezzi

News Cinema

Intervistato per Murder Mistery, Adam Sandler ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo film che girerà con i registi di Diamanti Grezzi, il progetto che ha svoltato la sua carriera. Vediamo insieme cosa ha detto.

Adam Sandler è sempre stato tra gli attori comici più noti a Hollywood, legando il suo nome a diverse comedy, non tutte riuscitissime. Quando nel 2019 ha preso parte al film diretto dai fratelli Josh e Benny Safdie, il thriller Diamanti grezzi, la sua carriera ha avuto una svolta e l'attore ha ricevuto il plauso della critica mondiale e del pubblico per la sua interpretazione drammatica, così diversa dai ruoli in cui siamo abituati a vederlo. Dato il successo del film, il pubblico si è chiesto se presto vedremo di nuovo questo trio tornare insieme per un nuovo film e una risposta in merito è arrivata proprio da Sandler.

Adam Sandler, quando cominceranno le riprese del prossimo film con i fratelli Safdie

In Diamanti grezzi, Sandler interpreta Howard Ratner, un gioielliere di Manhattan e con la passione per le scommesse e le truffe, che accumula ingenti debiti e dovrà far fronte a una situazione sempre più complessa da gestire e che coinvolgerà anche la sua famiglia.In un'intervista a Collider per la promozione di Murder Mistery 2, previsto su Netflix il 31 marzo, secondo capitolo del franchise nel quale Sandler recita accanto a Jennifer Aniston, l'attore ha rivelato che ci sono delle news riguardanti il nuovo film che il duo di fratelli Safdie sta scrivendo e con lui protagonista. Tra le (poche) news che Sandler ha svelato, l'attore ha raccontato che il prossimo lavoro sarà ambientato nel mondo dello sport, ma al momento il progetto non ha ancora un titolo:

"Non posso dirvi molto, ma sarà ambientato nel mondo dello sport, ma vorrei che fossero loro a decidere come presentare il film"

Sandler ha anche svelato che inizieranno a girare molto presto - "molto probabilmente questa estate"- e che è entusiasta di tornare a collaborare con i due fratelli, perché ha apprezzato particolarmente la cura e l'amore che mettono nel loro film