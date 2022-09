Adagio è il film con cui Stefano Sollima torna in Italia, con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea

News Cinema

Sarà Vision Distribution a portare al cinema Adagio, il nuovo film di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini.

Dopo il successo internazionale di Soldado e Senza rimorso, Stefano Sollima torna a lavorare in Italia. Le riprese del suo nuovo film, Adagio, sono iniziate il 5 settembre e si svolgeranno per nove settimane. Il film è stato scritto da Stefano Bises e Stefano Sollima e il cast, di rilievo, è composto da Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini.

Adagio: il ritorno in Italia di Stefano Sollima

Come dicevamo, Adagio rappresenta il rltorno di Stefano Sollima al cinema italiano, dopo tanti anni, ed è sua la dichiarazione che ci introduce al tema del film:

Sono impaziente ed entusiasta di tornare finalmente a raccontare la mia città dopo tutti questi anni. Roma è cambiata e anche io. Adagio è una storia crepuscolare di vendetta e redenzione, giusta per essere l’ultimo capitolo della mia trilogia criminale romana.

L'amministratore delegato di Vision Distribution, Massimiliano Orfei, ha dichiarato in proposito ad Adagio, che distribuiranno nel mondo: “Per Vision e’ motivo di grande orgoglio produrre insieme a The Apartment ed AlterEgo e distribuire in Italia e nel mondo il nuovo film di Stefano Sollima. È un grande progetto produttivo, con uno tra talenti più chiari e di respiro internazionale della nostra industria, che conferma la nostra volontà strategica di fondo: far crescere continuamente il livello dell’ambizione.” Conclude Lorenzo Mieli, Amministratore Delegato di The Apartment, una società del gruppo Fremantle: “Sono molto felice di produrre questo film con Stefano Sollima. Ho sempre ammirato come riesca a entrare con il cinema nelle oscure profondita’ delle realta’ criminali e sociali del nostro Paese (e non solo). E quando mi ha proposto questo ultimo atto della sua trilogia su Roma, l’ho trovato non solo un film bellissimo, ma anche, ora piu’ che mai, importante e necessario”.

E noi aspettiamo con ansia di vedere Adagio, che conclude appunto la trilogia romana del regista della serie di Romanzo criminale e ZeroZeroZero, iniziata con A.C.A.B nel 2012 e proseguita con Suburra nel 2015.