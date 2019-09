Ad Astra: un emozionante inseguimento, in viaggio sulla Luna

News Cinema

Le immagini affascinanti del nuovo film di James Gray.

Poche cose affascinano l’uomo come vedere la Luna lassù, sorgere e tramontare, ogni tanto enorme tanto da sembrare così vicina e altre volte notarla appena, quando non la vediamo rossa. Nel futuro immaginato da James Gray nel suo esordio con la fantascienza, Ad Astra, la Luna è ormai parte della civilizzazione umana, è anzi terra di frontiera e zona di guerra, una specie di far west in cui le diligenze del futuro possono essere attaccate da “pirati” che somigliano ai terroristi di oggi.

Vi invitiamo a seguirci in una scena in anteprima di Ad Astra. Brad Pitt è alle prese con un inseguimento mozzafiato nelle condizioni desertiche della superficie della Luna, con sullo sfondo quello gnocco minerale affascinante, dalla predominanza blu, che si chiama Terra.