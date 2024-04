Abigail: un nuovo trailer ufficiale del nuovo horror firmato Radio Silence

News Cinema

I registi degli ultimi due Scream, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, tornano con un divertente horror che debutta nei cinema italiani il 16 maggio e che è una liberissima rilettura del classico degli anni Trenta La figlia di Dracula. Ecco un nuovo trailer ufficiale di Abigail.

Il collettivo Radio Silence, di cui i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sono i più noti esponenti, è ben noto agli appassionati di cinema horror. Sono quelli dietro la serie di film antologici V/H/S, o film come La stirpe del male, o Finché morte non ci separi; senza contare che i due più recenti capitoli della serie di Scream, quelli in cui nel cast c'è anche la Jenna Ortega di Mercoledì, sono firmati proprio da Bettinelli-Olpin e Gillett.

Il loro nuovo film, che debutta nei cinema americani il 19 aprile, e che da noi arriverà invece il 16 maggio, si intitola Abigail. Ve ne abbiamo già parlato in passato: si tratta della storia di una ragazzina di 12 anni, figlia di un uomo potente e misterioso, che viene rapita da un gruppo di aspiranti criminali assetati di denaro. Che non sanno, però, che quella che credono essere una normalissima pre-adolescente è in realtà assetata di ben altro, e che suo padre è ben più pericoloso di quel che pensano. Abigail, infatti, è una libera rilettura di un classico dell'horror anni Trenta: La figlia di Dracula, diretto nel 1936 da Lambert Hillyer, che fu il primo sequel del seminale Dracula del 1931, quello con Bela Lugosi nel ruolo del protagonista.

Qui, la giovane vampira è interpretata dalla giovane Alisha Weir, e a completare il cast ci sono la Melissa Barrera di Scream, ma anche Dan Stevens, Giancarlo Esposito, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand e il caratterista Angus Cloud, qui alla sua ultima apparizione (è morto quando le riprese non erano ancora completate).

Questo è un nuovo trailer ufficiale di Abigail:





Qui di seguito, inoltre, un breve video in cui interpreti e autori di Abigail ci raccontano di più sul film: