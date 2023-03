A White White Day - Segreti nella nebbia: in streaming gratuito per tutti il film di Hlynur Pálmason

News Cinema

Ecco come e quando vedere gratuitamente in streaming questo thriller islandese, diretto dallo stesso regista del recente Godland, presentato e premiato in numerosi festival internazionali.

Presentato in prima mondiale nel 2019 alla Semaine de la critique, sezione parallela del Festival di Cannes, A White White Day, cui in Italia è stato aggiunto il sottotitolo Segreti nella nebbia è il film che ha segnato il debutto alla regia dell'islandese Hlynur Pálmason, che ha poi diretto anche l'acclamato Godland.

Dopo Cannes, dove il suo protagonista Ingvar Sigurdsson ha vinto il Rising Star Award, per poi essere candidato come miglior attore agli European Film Awards, A White White Day ha girato i festival di mezzo mondo, vincendo anche quello di Torino come miglior film.

Uscito un po' di soppiatto nelle sale italiane nell'ottobre del 2021 da Trent Film, ora A White White Day sta per diventare disponibile in streaming gratuito per tutti come evento CG PREMIERE: il film di Pálmason verrà infatti trasmesso in diretta streaming gratuita giovedì 23 marzo alle 21.00.

È possibile prenotarsi per partecipare alla diretta streaming dei film da questo indirizzo www.cgtv.it/premiere, previa registrazione e fino ad esaurimento delle disponibilità.

In una remota cittadina islandese, Ingimundur è un capo di polizia in congedo dopo la scomparsa della moglie in un inspiegabile incidente stradale. Quando viene ritrovata una scatola con alcuni effetti personali della donna, Ingimundur inizia a sospettare che lei lo tradisse con un uomo del posto. Lentamente la ricerca della verità diventa ossessione e inevitabilmente l’uomo inizia a mettere in pericolo se stesso e i propri cari.

“Penso di essere attratto dalle cose che trovo misteriose e che presentano un certo grado di ambiguità. Tutto quello che è nascosto è pieno di possibilità e stimola la fantasia. Penso che una delle principali spinte nel lavoro sia la passione e il desiderio di esplorare l’ignoto.” Hlynur Pálmason