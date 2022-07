A Roma riapre nel 2023 lo storico cinema Fiamma, acquistato dal Centro Sperimentale di Cinematografia!

News Cinema

In un periodo di crisi per la sala cinematografica, quando molte chiudono, almeno una bella notizia: lo storico cinema Fiamma di Roma, sede di tante celebri anteprime, è stato acquistato dal Centro Sperimentale di Cinematografia. L'annuncio della presidente Marta Donzelli e del ministro Dario Franceschini.

A saper aspettare, a volte, le buone notizie arrivano. E una ottima per tutti gli amanti di cinema romani e non è quella della riapertura, nel 2023, dello storico cinema Fiamma, chiuso dal 2017 e acquistato dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. Torneranno dunque a spalancarsi al pubblico le porte che nel secolo scorso (e in parte minore anche in questo) sono state oltrepassate da celebri attori e registi per anteprime nazionali come quella della Dolce Vita, nel 1960. A dare l'annuncio sono stati la Presidente del CSC Marta Donzelli e il ministro Dario Franceschini. In un momento in cui i cinema sono in crisi e sembrano destinati alla chiusura, la notizia della riapertura del Fiamma, che restituisce alla città e al centro storico un luogo di cultura e aggregazione, ci riempie di gioia e speranza. A seguire un estratto del comunicato ufficiale, con la cronologia dei lavori e della riapertura.

La nuova vita del Cinema Fiamma

Dopo anni di chiusura, il Fiamma riaprirà nel 2023, grazie alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che per la prima volta, per volontà della nuova governance e grazie alle opportunità offerte dai fondi PNRR, che il Ministero della Cultura ha destinato alla Fondazione CSC, ha deciso di dotarsi di una propria sala, con l’obiettivo di rispondere alla missione istituzionale di formazione, valorizzazione e diffusione della cultura cinematografica. “Bisogna affrontare la crisi delle sale cinematografiche puntando sull'innovazione sia nella modernizzazione delle strutture sia nell'esperienza che si offre allo spettatore. Viviamo il paradosso della crisi delle sale in un momento in cui invece il cinema e l'audiovisivo sono in grande crescita. Questa crisi va affrontata testardamente. Le sale sono un luogo di aggregazione sociale oltre che culturale. La scelta del Centro Sperimentale di Cinematografia è lungimirante perché segue questa direzione”, così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini.

“L'acquisto del Fiamma è un passaggio fondamentale per il Centro Sperimentale, che consentirà finalmente a una delle istituzioni cinematografiche più antiche del mondo di avere un proprio spazio di programmazione, come accade in tutte le principali capitali. Il nuovo Fiamma CSC punterà sull'unicità dell'esperienza della fruizione collettiva, offrendo agli spettatori il grande cinema del patrimonio, italiano e internazionale, accanto alle nuove frontiere del cinema contemporaneo, con una particolare attenzione agli esordi. Un luogo da vivere e condividere”, così la Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Marta Donzelli. Oltre alle due sale cinematografiche, che programmeranno sia cinema di patrimonio che di prima visione, con particolare attenzione alla qualità e all'innovazione, il nuovo Fiamma del Centro Sperimentale di Cinematografia potrà contare su una caffetteria, un'aula studio, un punto mediateca e un corner della Biblioteca Luigi Chiarini.

Verso il Fiamma CSC - Il cronoprogramma

A partire dalla seconda metà del 2021, è stata avviata un'indagine sui cinema della città, concentrando la ricerca sugli immobili che rispondessero ad alcuni requisiti fondamentali: la presenza di due sale (di cui una di almeno 200 posti) e la possibilità di prevedere anche altri spazi (caffetteria, aula studio) che contribuiscano a fare di questa struttura un polo di aggregazione culturale e sociale. A completamento dell'indagine, ad aprile 2022 la Fondazione ha pubblicato una manifestazione di interesse. Al termine di questo processo è stato individuato il Fiamma come l'immobile corrispondente a tutte queste caratteristiche. La divisione tecnica del Centro Sperimentale di Cinematografia, con a capo l'ing. Marco Bernardini, ha lavorato a un progetto preliminare di ristrutturazione, curato insieme all'architetto Giulia Cervini, propedeutico alla delibera del CdA per l’impegno all’acquisto dell’immobile. Il 22 giugno 2022 è stato sottoscritto l’atto di acquisto per il Cinema Fiamma. Entro il 15 luglio sarà pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva del cinema.A novembre 2022 è prevista la pubblicazione del piano per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, che saranno avviati entro il marzo 2023. La conclusione dei lavori e la consegna dei locali allestiti è prevista per l’autunno 2023. Per l'inaugurazione del cinema si ipotizza il dicembre 2023.