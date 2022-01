A Quiet Place: lo spin-off sarà diretto da Michael Sarnoski, regista di Pig

News Cinema

Regista dell'apprezzato Pig con Nicolas Cage, Michael Sarnoski è incaricato di dirigere lo spin-off di A Quiet Place.

In Italia Pig, con Nicolas Cage, diretto da Michael Sarnoski, non ha distribuzione ma è solo acquistabile online. In America però è piaciuto parecchio, tanto che il suo regista ha ottenuto l'incarico di dirigere il previsto spin-off del franchise di John Krasinski, A Quiet Place, che al momento consta di due film principali.

Lo spin-off di A Quiet Place

Per i problemi legati alla pandemia, il progetto di spin-off ha subito un rallentamento. Inizialmente il film avrebbe dovuto essere diretto da Jeff Nichols, che ha avuto divergenze creative con la Paramount e lo ha abbandonato. L'annuncio che a subentrargli sarà Sarnoski è stato dato da Deadline Hollywood. A quanto pare il nome del regista era nella shortlist sottoposta proprio da John Krasinski allo Studio e sembra che il "pitch", cioè l'idea per lo spin-off che ha presentato abbia convinto ad affidargli l'espansione di quella che per la Paramount è una serie redditizia (A Quiet Place II, nonostante la pandemia, ha comunque incassato 300 milioni di dollari nel mondo) nonostante abbia diretto un solo film.

Il film dovrebbe entrare in produzione quest'anno per un'uscita prevista nel 2023. Intanto ecco il trailer di Pig.