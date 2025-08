A Quiet Place 3 conferma il ritorno di John Krasinski: quando esce?

News Cinema

John Krasinski ha confermato il suo ritorno silenzioso: sarà alla regia anche di A Quiet Place 3.

Nel mondo cinematografico proposto da John Krasinski non bisogna fare rumore. È importante agire in silenzio per evitare attenzioni sgradite e potenzialmente letali: lo sanno bene i protagonisti di A Quiet Place, un franchise horror in espansione che tornerà con un terzo film. Secondo quanto riferito da Deadline, il progetto in questione non farà a meno di John Krasinski, che si occuperà ancora una volta di regia e sceneggiatura di A Quiet Place 3. E a quanto pare le notizie non finiscono qui: il terzo capitolo avrebbe già individuato la sua data d’uscita al cinema.

A Quiet Place 3, confermato John Krasinski alla regia: ecco quando uscirà il film al cinema

Paramount Pictures ha confermato che A Quiet Place 3 è in fase di lavorazione con John Krasinski ancora una volta alla regia. Tutto ha avuto inizio nel 2017 con il primo A Quiet Place – Un posto tranquillo che ha scelto come protagonista Emily Blunt, moglie di John Krasinski. Quest’ultimo ha recitato a sua volta nel primo capitolo affiancando la moglie e il franchise ha ottenuto rapidamente successo, tanto da realizzare un diretto sequel A Quiet Place II nel 2020 e il prequel spin-off A Quiet Place – Giorno 1 distribuito in sala nel 2024 e con protagonisti Lupita Nyong'o, Joseph Quinn e Alex Wolff. Il terzo film, invece, seguirà gli event di A Quiet Place II e ha scelto come data d’uscita americana il 9 luglio 2027.

Oltre a figurare come regista e sceneggiatore, John Krasinski è coinvolto nel progetto anche come produttore attraverso la sua Sunday Night Productions. È stato proprio l’attore a confermare il suo ritorno con un post via Instagram, raffigurante un’immagine con la scritta in rosso: “III” più la data d’uscita. Al momento non è chiaro chi tornerà per il terzo film di A Quiet Place: John Krasinski è l’unico talent ad oggi associato al nuovo capitolo horror, così come anche la trama è tenuta segreta. Pur avendo annunciato la data d’uscita, non è chiaro quando inizieranno le riprese del film, ma l’ampliamento del franchise non è una grande sorpresa. Ad oggi, infatti, ha incassato oltre 900 milioni di dollari in tutto il mondo con i suoi primi tre film.