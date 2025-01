A qualcuno piace classico 2025: dal 21 gennaio torna la rassegna del capolavori della storia del cinema

News Cinema

Comincerà martedì 21 gennaio al Palazzo Esposizioni di Roma l'edizione 2025 di A qualcuno piace classico, che ripropone, in alcuni casi in versione restaurata, una serie di film che hanno fatto storia. Si comincia con La signora del venerdì e si finisce con Gilda.

Si aprirà martedì 21 gennaio, presso il Palazzo Esposizioni a Roma, la quattordicesima edizione di A qualcuno piace classico, rassegna di classici della storia del cinema. Dalla prossima settimana fino al 27 maggio, la Sala Cinema del museo accoglierà sia capolavori dell'epoca d'oro di Hollywood che film muti e titoli europei. Ogni proiezione sarà preceduta da un'introduzione affidata a un membro del Sindacato dei Critici Cinematografici Italiani. Della selezione fanno parte innanzitutto importanti restauri in digitale, a partire dal film di apertura La signora del venerdì, diretto da Howard Hawks e interpretato da Cary Grant e Rosalind Russell. La commedia sarà presentata il 21 gennaio alle 20.00 nel restauro 4K realizzato per il centenario della Columbia Pictures.

Sarà proiettato in versione restaurata e integrale La maschera della morte rossa, che rende omaggio a Roger Corman a un anno dalla sua scomparsa. A febbraio, invece, si celebrerà Robert Altman con Il lungo addio, dal romanzo noir di Raymond Chandler.

Uno degli eventi più importanti della rassegna sarà la presentazione di Straight Shooting, opera prima di John Ford. Il pubblico della manifestazione lo vedrà in pellicola nel restauro fotochimico d'epoca realizzato dalla Cineteca di Bologna, con l'introduzione al pubblico di Guy Borlée, coordinatore per la cineteca del festival "Il Cinema Ritrovato", e l'accompagnamento dal vivo al pianoforte dal Maestro Antonio Coppola.

Sempre in pellicola 35mm sono in programma Strada sbarrata di William Wyler e Sgomento di Max Ophuls. Non mancheranno capolavori del cinema europeo come Dies Irae di Dreyer e Mouchette di Bresson.

Passando al cinema sperimentale, infine, ci sarà una selezione di film di Germaine Dulac, personalità artistica legata alle avanguardie storiche degli anni Venti.

Il 27 maggio A qualcuno piace classico si chiude con un restauro 4K realizzato per il centenario della Columbia Pictures: Gilda, di Charles Vidor, con una Rita Hayworth straordinaria e bellissima.

Ogni film sarà in lingua originale con sottotitoli italiani e l'ingresso è gratuito.

A qualcuno piace classico: Il programma della quattordicesima edizione

Ecco il programma della quattordicesima edizione di A qualcuno piace classico