A Man Called Otto: svelate trama e data di uscita del film con Tom Hanks

A Man Called Otto è il remake del film svedese candidato all'Oscar Mr. Ove. Ne è protagonista Tom Hanks, che sarà diretto da Marc Forster. Oggi la Sony ha reso note sia la trama che la data di arrivo nelle sale.

Parliamo ancora una volta di A Man Called Otto, il film con Tom Hanks che è il remake della fortunata commedia drammatica svedese Mr. Ove, del 2015. E se torniamo in argomento, è perché la Sony, che si è accaparrata il nuovo adattamento del libro di Fredrik Backman "A Man Called Ove", ha annunciato la data di uscita e svelato qualcosa della trama.

A Man Called Otto, che ha cambiato il nome del protagonista per giustificare l’ambientazione USA, è diretto da Marc Forster e basato su una sceneggiatura di David Magee, a cui dobbiamo per esempio il copione di Vita di Pi. Arriverà nei cinema americani il 25 dicembre 2022, quando le famiglie avranno più tempo e voglia di lasciarsi sedurre dalla magia del grande schermo.

La trama di A Man Called Otto

Per quanto riguarda la trama, A Man Called Otto racconta di un vedovo capriccioso, irascibile e orgogliosamente rigido. L’uomo tiene sotto scacco l'intero quartiere, che costringe a obbedire alle sue regole. Proprio mentre il suo entusiasmo verso la vita precipita in caduta libera e arriva l’insano proposito di farla finita, anche per via del dolore mai superato per la perdita della moglie, Otto stringe un'inaspettata amicizia con i suoi nuovi vicini e pian piano inizia a cambiare. La trasformazione però non è semplice, quando le antiche abitudini sono dure a morire.

Il rifacimento di Mr. Ove narra una storia piuttosto simile a quella del film originale. Sarà comunque interessante vedere il personaggio principale calato in un contesto a stelle e strisce.

Dicono del film

In A Man Called Otto recitano anche Mariana Treviño, Rachel Keller e Manuel Garcia-Rulfo, e le riprese dovrebbero cominciare a breve in quel di Pittsburgh. Tom Hanks è anche produttore del film insieme alla moglie Rita Wilson e a una serie di altri signori. La Sony è molto entusiasta del progetto, forse perché Mr. Ove è stato candidato all’Oscar, e quindi chissà che lo stesso destino non capiti al remake. L'Amministratore Delegato e Presidente dello Studio Tom Rothman ha rilasciato la seguente dichiarazione su cast e troupe, manifestando quasi un'insana contentezza:

Che straordinaria costellazione di grandi talenti cinematografici: Tom Hanks in un ruolo iconico e un regista eccezionale come Marc Forster; produttori sensazionali come Rita Wilson, Gary Goetzman e Fredrik Wikström Nicastro; una raffinata sceneggiatura scritta da David Magee; un best seller internazionale e il nostro partner di lunga data SF Studios.

Insomma, gli ingredienti per un ottimo film ci sono tutti. Non vediamo l'ora, quindi di vedere Tom Hanks alle prese con un Mr. Scrooge della Pennsylvania.