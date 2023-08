A Luca Guadagnino il Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera del Festival di Venezia 2023

News Cinema

Intitolato ad Andrea Purgatori, il Premio SIAE alla Carriera è stato assegnato a Luca Guadagnino, che avrebbe dovuto aprire il Festival di Venezia con il suo Challengers. Il trofeo nasce dalla collaborazione con le Giornate degli Autori.

Andrà a Luca Guadagnino il Premio SIAE alla carriera della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2023, che quest'anno è intitolato ad Andrea Purgatori, giornalista, scrittore, conduttore e sceneggiatore da poco scomparso.

Il Premio SIAE alla carriera nasce dalla collaborazione fra SIAE e Le Giornate degli Autori, sezione indipendente del Festival dedicata al cinema d'autore. Luca Guadagnino torna dunque in Laguna, per stringere tra le mani un riconoscimento che lo scorso anno è andato a Gianni Amelio.

Le parole di ringraziamento di Luca Guadagnino

Luca Guadagnino è un habitué del Festival di Venezia, che lo scorso anno gli ha tributato il Leone d'Argento per Bones and All. Doveva essere il suo Challengers ad aprire quest'anno la Mostra, ma a causa di uno slittamento dell'uscita provocato dallo sciopero degli attori a Hollywood, è stato sostituito da Comandante, con Pierfrancesco Favino. A Venezia il regista ha portato, fra gli altri, anche Suspiria, A Bigger Splash, Io sono l'amore. Guadagnino commenta così il Premio SIAE Andrea Purgatori alla carriera:

Sono orgogliosamente membro della SIAE da oltre vent’anni e ho sempre sentito di far parte di una grande famiglia in una grande casa. È quindi un onore davvero grande ricevere questo premio così prestigioso che segna un traguardo per me.

Il Premio SIAE Andrea Purgatori alla carriera verrà consegnato a Luca Guadagnino il prossimo 2 settembre alle ore 16:45, in Sala Perla, nell'ambito delle Giornate degli Autori.