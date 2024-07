A Giffoni è il giorno di Parthenope di Sorrentino: Gli ospiti e il programma del 20 luglio

News Cinema

Non solo il cast del nuovo film del regista premio Oscar: al Giffoni Film Festival tra gli ospiti di oggi Cristiana Dell'Anna, Martin Castrogiovanni e Iginio Straffi con l'evento speciale Gormiti - The new era.

Gli oltre 5000 giovani partecipanti al Giffoni Film Festival avranno l'opportunità, oggi 20 luglio, di confrontarsi con un premio Oscar, Paolo Sorrentino. Il regista dialogherà con i giurati in collegamento durante un evento speciale dedicato al suo ultimo film, Parthenope, già in concorso allo scorso festival di Cannes. In sala, invece, ci saranno i protagonisti del film Celeste Della Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo. Non mancheranno neppure le anteprime e gli eventi speciali come la proiezione del primo episodio di di Gormiti - The new era, la nuova serie prodotta da Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi.

Giffoni 2024: Gli ospiti e gli eventi del 20 luglio

Ospite attesa sul blue carpet del festival sarà Cristiana Dell’Anna, celebre per il ruolo di Patrizia in Gomorra: La serie e per aver ricevuto una nomination come Miglior Attrice non protagonista ai David di Donatello 2022 per Qui rido io di Mario Martone e nel cast di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, nel film Mixed by Erry di Sydney Sibilia e protagonista nel biopic internazionale Cabrini. Ci saranno poi anche il celebre rugbista Martin Castrogiovanni e la giornalista e documentarista Francesca Mannocchi, che condividerà le sue esperienze da inviata sul campo dai luoghi di conflitto.

All'evento Gormiti - The new era saranno presenti il regista Mario Parruccini e il cast principale Federico Cempella, Millie Fortunato Asquini, Francesco Petit, Robel Tesfamichael, Claire Palazzo. E poi a Giffoni, Valentina Dallari, autrice e attivista per la salute e più nello specifico attenta a sensibilizzare i ragazzi sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare, e Padre Paolo Benanti, consigliere di Papa Francesco per l’intelligenza artificiale che porterà il suo contributo su questioni legate alle nuove tecnologie; l’attore e produttore della trilogia di Diabolik a firma Manetti Bros. Piergiorgio Bellocchio; Giulia Izzo, creator che, attraverso contenuti virali, unisce la sua passione smisurata per la danza, la televisione e il cinema; Iginio Straffi, fondatore di Rainbow e guida del gruppo indipendente tra i più noti nel settore dell’intrattenimento internazionale; e Roland Sejko che nel 2013 ha vinto il Premio David di Donatello con il suo documentario Anija / La nave. Il suo ultimo documentario La macchina delle immagini di Alfredo C. ha vinto il Nastro d’Argento 2022 come miglior docufilm.

In programma il 20 luglio anche l’evento speciale dedicato al film Ancora più bello di Claudio Norza, la proiezione di KM 333 L’ultima fermata in collaborazione con TV2000 per la regia di Gianni Vukaj, e l’anteprima assoluta Parikrama - La storia di Lala di Goutam Ghose, con Marco Leonardi, Cristina Donadio e Enzo Decaro. Il pluripremiato regista indiano sarà celebrato alla presenza dell'Ambasciatrice dell'India, H.E. Vani Rao, per festeggiare la prima co-produzione indo-italiana riconosciuta nell'accordo intergovernativo tra i due paesi.

Lo sport protagonista a Giffoni 54

Nella seconda giornata del festival avrà spazio, come di consueto, lo sport. La Fondazione Milano Cortina 2026 interverrà per discutere delle opportunità e delle sfide legate ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, sottolineando l'importanza dello sport come veicolo di inclusione e sviluppo; e l’allenatore di calcio Carlo Ancelotti (in collegamento), l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo e il karateka Stefano Miniscalco per Giffoni Sport. Per i food show, torna GialloZafferano con il cooking show di Manuel Saraceno.