A Giffoni 2025 Toni Servillo e l'anteprima di Esprimi un desiderio: Il programma e del 21 luglio

News Cinema

Illustri ospiti istituzionali come Paolo Gentiloni e il ministro Alessandra Locatelli, ma anche personalità del mondo dello spettacolo come gli amatissimi The Jackal: tutti gli appuntamenti del giorno al Giffoni Film Festival.

La quinta giornata della 55esima edizione del Giffoni Film Festival, lunedì 21 luglio, si apre all'insegna del dialogo tra generazioni, istituzioni e mondo dello spettacolo. Come sempre i giovani giurati, ma anche i semplici curiosi, potranno partecipare a tanti appuntamenti, tra anteprime cinematografiche, eventi speciali, incontri con le giurie e ospiti di prestigio. Ecco cosa c'è da fare a Giffoni il 21 luglio.

Toni Servillo, Esprimi un desiderio e l'anteprima della nuova commedia di Volfango De Biasi

Protagonista attesissimo della giornata, Toni Servillo sarà al centro dell’incontro de La giuria incontra, offrendo ai ragazzi un momento di dialogo con uno degli attori più apprezzati del panorama italiano ed europeo. A seguire, l'evento centrale della giornata: Esprimi un desiderio, la nuova commedia di Volfango De Biasi distribuita da Notorious Pictures, sarà presentata in anteprima con la partecipazione dello stesso regista e di Max Angioni, al suo debutto cinematografico. La pellicola, in uscita il 25 settembre, racconta l’incontro tra Simone (Max Angioni), un trentenne costretto ai lavori socialmente utili in una casa di riposo, ed Ettore (Diego Abatantuono), leader di un gruppo di anziani vivaci e provocatori.

Le istituzioni incontrano i giovani: Paolo Gentiloni, Alessandra Locatelli e Maurizio Landini

Come sempre, Giffoni è anche spazio di riflessione e cittadinanza attiva. Nella sezione Impact!, i ragazzi incontreranno Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari, per un confronto diretto su Europa, diritti e futuro. Nel pomeriggio, sarà la volta del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, del segretario generale della CGIL Maurizio Landini e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. La sezione Impact! si arricchisce anche della presenza di Ermete Realacci e padre Enzo Fortunato, che dialogheranno con i ragazzi su sostenibilità e valori. Con RAEE4Comics, Erion Weee e Giffoni Innovation Hub propongono un incontro sul riuso consapevole dei rifiuti elettronici, con ospiti come Giorgio Arienti, Andrea Plazzi, Andrea Lorenzon (Cartoni Morti) e Luca Ruju.

Gli eventi speciali: fake news, The Jackal e Dora l'esploratrice

Tra gli eventi speciali della giornata c'è la Campagna di Sensibilizzazione sulle Fake News promossa da Rai Ufficio Studi. Francesco Giorgino incontrerà i ragazzi per discutere di media literacy, spirito critico e democrazia digitale, in collaborazione con l’Osservatorio Italiano sui Media Digitali (IDMO).

I The Jackal, ormai di casa a Giffoni, tornano al festival per parlare della seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie disponibile su Prime Video. Fabio Balsamo, Martina Tinnirello, Ciro Priello e il regista Francesco Ebbasta presenteranno i nuovi episodi e racconteranno il dietro le quinte del progetto comico. Spazio anche ai più piccoli con Dora, la nuova serie animata che celebra i 25 anni della celebre esploratrice.

I film in concorso il 21 luglio

Anche oggi le sale del Giffoni Film Festival ospitano film da tutto il mondo. In Generator +18 verrà proiettato Caravan di Zuzana Kirchnerová, mentre in contemporanea nella Sala Truffaut andrà in scena Felipe di Federico Schmukler per la sezione Generator +13. Nel pomeriggio è prevista la proiezione di Promise I’ll Be Fine di Katarina Gramatová per Generator +16. Tre appuntamenti si svolgeranno in parallelo: Super Charlie di Jon Holmberg sarà proiettato nella Sala Lumière per la sezione Elements +6, Bird of a Different Feather di Manohara animerà la Sala Sordi per Elements +10, e Yalla Parkour di Areeb Zuaiter sarà presentato nella Sala Galileo per la sezione GEX DOC.

Sport, musica, cucina e spettacoli per tutti a Giffoni

​Giffoni Sport propone l’incontro con gli ambassador Valerio Vincenzo Iafrate, Chiara Schettino e Davide Polito, con la proiezione del documentario Uomo della Domenica!. In Piazza Lumière torna il Giffoni Music Concept con le esibizioni live di BigMama e Anna and Vulkan, mentre Giffoni Food propone la cooking class sulla pasta fatta a mano con Domenico Pastena, e il cooking show con lo chef stellato Michele De Blasio e Pratt Quello. Lo Street Fest porta magia e animazione nelle vie della città, con spettacoli itineranti e Il Posto delle Favole, che vedrà protagonisti Michele Ciliberti e Daniele Ciniglio. Per la rassegna Celebration Nights, appuntamento sotto le stelle con Pretty Woman di Garry Marshall, a 35 anni dalla sua prima uscita in sala: un classico intramontabile per chiudere la giornata con emozione.