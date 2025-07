A Giffoni 2025 è il giorno di Paolo Sorrentino: Gli ospiti e il programma del 23 luglio

News Cinema

Il 23 luglio al Giffoni Film Festival ancora tanti incontri, laboratori e concerti: attesi, tra gli altri, anche Giovanni Esposito, Beppe Bergomi e il duo musicale Benji & Fede.

La settima giornata del Giffoni Film Festival 2025, mercoledì 23 luglio, sarà segnata da un graditissimo ritorno di un regista molto amato dai giffoners, dalla musica dal vivo e, come sempre, da momenti di riflessione sociale e culturale. Dopo essere intervenuto solo i video collegamento lo scorso anno per parlare del suo Parthenope, quest'anno il regista premio Oscar Paolo Sorrentino sarà presente dal vivo per incontrare i giurati in sala Truffaut. L'appuntamento, realizzato in collaborazione con Anas, sarà un dialogo profondo attorno al tema centrale di questa edizione, Becoming Human - Diventare Umani, e offrirà al pubblico giovane l'occasione unica di confrontarsi con una delle voci più autorevoli del cinema contemporaneo.

Anteprime e eventi speciali

C'è grande attesa per I Fantastici Quattro – Gli Inizi, il nuovo film Marvel Studios diretto da Matt Shakman. Il film, che esce nelle sale italiane proprio oggi 23 luglio, si prepara a conquistare anche il pubblico di Giffoni e a trasportare i giovani spettatori in un universo retro-futuristico ispirato agli anni '60, con un cast stellare che comprende Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach e Julia Garner.

Tornano anche Rebby e Molly, amatissimi dai più giovani, con l’evento speciale firmato DeAKids Prova a non ridere. Il comedy show, in vista della sua seconda stagione in onda dal 27 ottobre, farà tappa a Giffoni con un format che unisce YouTube, sfide esilaranti e momenti di autentico divertimento.

Giovanni Esposito, musica, sport e legalità

Tra gli ospiti della giornata c'è anche l'attore Giovanni Esposito, che presenterà il suo nuovo film da regista Nero e parteciperà al Posto delle Favole insieme a Susy Del Giudice e al sindaco di Baronissi, Anna Petta. A guidare i workshop previsti il 23 luglio ci saranno Francesco Lancia, con un laboratorio di improvvisazione teatrale, e Flavio Natalia con un approfondimento dedicato al mestiere dell'attore.

Spazio anche allo sport con Giffoni Sport, che vedrà protagonisti il campione paralimpico Daniele Cassioli, Beppe Bergomi e Federico Ferri. Cassioli presenterà il cortometraggio Melkam – Oltre i confini della disabilità, mentre l'intervento degli altri ospiti porterà sul palco il valore umano e formativo dello sport. La musica sarà ancora al centro con Benji & Fede e Federica Carta che, in serata, saliranno sul palco del Giffoni Music Concept in piazza Fratelli Lumière.

I film in concorso il 23 luglio

Tanti e interessanti i film in concorso oggi 23 luglio. Per Elements +6 sarà proiettato A Girl Named Willow di Mike Marzuk, mentre Night of the Zoopocalypse di Ricardo Curtis e Rodrigo Perez-Castro animerà Elements +10. Nella sezione GEX DOC sarà presentato My Brother Ali di Paula Palacios. I giurati più piccoli, della sezione Elements +3, vedranno i cortometraggi Dreaming of Flight, Epifania, First Flight, Forever, Full Nest, How the bear composed a song, The motherless egg, Mushroom’s life.

Impact!, Giffoni Food Show e festa in città

Nella sezione Impact! si alterneranno voci provenienti dal mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale: Anton Giulio Grande (Film Commission Calabria), Fabio Maresca (AIA), Tullio Del Sette (ACI), Marco Scurria (Senato), Elisa Zambito (Intesa Sanpaolo), insieme ai rappresentanti delle Film Commission di Calabria, Campania e Lazio. ITA Airways, in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub, presenterà il corto L'aiutante, scritto da Carlotta Marciano e diretto da Gianluca Granocchia.

All’interno del Giffoni Food Show, spazio alla cucina e alla divulgazione con Chiara Maci, il pizzaiolo salernitano Fabio Di Giovanni e la giornalista Francesca Fiore, in un talk dedicato alla cultura del cibo e all’educazione alimentare. I Progetti Speciali FAMI animeranno la giornata con laboratori di web education, teatro e scrittura creativa, mentre il Safer Internet Centre curerà l’incontro Generazioni Connesse sulla sicurezza digitale.

Dal pomeriggio fino a sera il centro di Giffoni si trasformerà grazie agli spettacoli del Giffoni Street Fest, tra clown, artisti di strada e performance per tutta la famiglia. A chiudere la giornata sarà la Celebration Night con la proiezione del film La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, a vent’anni dall'uscita. Un omaggio a un classico senza tempo, in attesa della presenza del regista al festival, prevista per il 25 luglio.