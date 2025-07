A Giffoni 2025 è il giorno de I Puffi: Il programma e gli ospiti del 20 luglio

News Cinema

Tra gli eventi speciali della quarta giornata del Giffoni Film Festival '40 Secondi', ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte. Ospiti Carolina Benvenga, Ambra Angiolini e tanti altri: tutti gli appuntamenti da non perdere.

La quarta giornata della 55esima edizione del Giffoni Film Festival si tinge di blu: domenica 20 luglio è tutta per I Puffi. Il Film, attesissima anteprima della nuova avventura cinematografica degli iconici personaggi creati da Peyo. Ma, come sempre, Giffoni è molto di più. Il programma della giornata è ricchissimo di eventi tra cinema, musica, attualità, divulgazione scientifica e spettacoli per famiglie. Ecco cosa c'è da fare a Giffoni il 20 luglio.

I Puffi. Il Film: l'anteprima evento e lo speciale 40 Secondi

I Puffi. Il Film di Chris Miller, distribuito da Eagle Pictures e Paramount Pictures, verrà presentato in anteprima nella versione italiana. I celebri personaggi blu arrivano sul grande schermo in una nuova storia ricca di colori, emozioni e avventure, con un cast vocale d'eccezione. Tra i momenti più attesi, il collegamento con Paolo Bonolis, voce di Grande Puffo, e la presenza in sala di Luca Laurenti, doppiatore di Razamella, per un incontro speciale con i giurati. Il film sarà in sala dal 27 agosto 2025.

Tra gli eventi speciali della giornata, spicca la presentazione di 40 Secondi, diretto da Vincenzo Alfieri e ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel 2020 per aver difeso un amico. Tratto dal libro di Federica Angeli, il film (in uscita il 20 novembre) propone un racconto autentico e potente. Il cast include Francesco Gheghi, Francesco Di Leva, Sergio Rubini e Maurizio Lombardi.

Gli ospiti del giorno tra musica, divulgazione e attualità

Ospite amatissima dai più piccoli, Carolina Benvenga sarà protagonista di un evento dedicato alle famiglie, tra musica, giochi e allegria. Ambra Angiolini, attrice e conduttrice tra le più amate, incontrerà la giuria in un momento di dialogo. Grande curiosità anche per l’arrivo di Vincenzo Schettini, il prof di fisica più famoso del web che presenterà in anteprima le prime immagini del film Il fisico che ci piace e dialogherà con i ragazzi sulla bellezza della scienza.

La sezione Impact! si apre con la proiezione del documentario 42 su uno dei più drammatici cold case italiani, presentato da Alessandra De Vita e Pietro Orlandi. A seguire, interverranno Nicola Tagliafierro (Enel), Lello Marangio (sceneggiatore e scrittore), e Gregorio De Falco, che premierà i vincitori del concorso Colibrì 2025 dell’Associazione Cameo. Spazio anche a Buona la Seconda, progetto sul riciclo e la sostenibilità a cura di CONAI.

I film in concorso il 20 luglio

Ampia anche oggi la selezione cinematografica in concorso, che offre uno sguardo variegato su tematiche e linguaggi provenienti da tutto il mondo. Per Generator +13 arriva Soft Leaves di Miwako van Weyenberg. Surviving Earth di Thea Gajic, in concorso per Generator +18, affronta invece l'impatto della crisi climatica sulle nuove generazioni. Cuerpo Celeste di Nayra Ilic García compete nella sezione Generator +16, con una storia intima e poetica sul legame tra spiritualità e scelte di vita. Pensato per il pubblico più giovane, Super Charlie di Jon Holmberg è in concorso per Elements +6. Chiude la giornata Becoming Roosi di Margit Lillak, inserito nella sezione GEX DOC.

La festa in città

La giornata si conclude con un'esplosione di musica in Piazza Lumière per il Giffoni Music Concept, dove si esibiranno Naska, Vale LP e Lil Jolie. Per gli appassionati di cucina ci sono gli show cooking con ElbarbaFood, Erny Lombardo e i talk gastronomici con Luciano Pignataro e Federico Quaranta. Per la rassegna Celebration Nights, appuntamento serale con il cult The Breakfast Club di John Hughes, proiettato per celebrare i 40 anni dall'uscita.