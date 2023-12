A dieci anni dalla scomparsa di Peter O'Toole, ricordiamo il grande attore con cinque film in streaming

News Cinema

Candidato ben otto volte all'Oscar, O'Toole non ha mai incredibilmente vinto la statuetta. Questi i film in streaming per cui lo amiamo.

Peter O’Toole scompariva esattamente dieci anni fa. Scrivere che si tratta di uno dei più grandi attori della storia del cinema potrebbe addirittura risultare riduttivo. Basterebbe pensare all’importanza di Lawrence d’Arabia - il film che ha ispirato Steven Spielberg a diventare un regista, tanto per intenderci - per capire l’impatto di questo interprete sull’immaginario degli spettatori di tutto il mondo. Da quel momento O’Toole ha costruito una carriera coraggiosa, fatta di grandi picchi e qualche rovinosa caduta, ma sempre all’insegna di un desiderio di mettersi alla prova in maniera sincera e totale. Noi lo abbiamo ad esempio amato per il malinconico L’uomo della Mancha (1972) di Arthur Hiller, dove recita insieme a Sophia Loren. Il musical manca purtroppo dalle piattaforme. Poco importa, questi sono comunque i cinque film in streaming con cui vogliamo omaggiare un attore senza eguali. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Peter O’Toole

Lawrence d’Arabia

Il leone d’inverno

Goodbye, Mr. Chips

L’ultimo imperatore

Sua maestà viene da Las Vegas

Lawrence d’Arabia (1962)

Lawrence d'Arabia: Video esclusivo dagli extra del Blu-Ray

Il kolossal diretto da David Lean impone immediatamente O’Toole come star di primissima grandezza alla sua prima prova da protagonista. Lawrence d’Arabia possiede l’epica e l’ariosità delle grandi produzioni hollywoodiane classiche, con una visione incredibile di cinema e una storia ottimamente orchestrata. Grandissima anche la prova di Omar Sharif a supporto. Sette premi Oscar tra cui quelli per il miglior film e la miglior regia. O’Toole riceve la prima di otto nomination tutte andate a vuoto. Pazzesco. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il leone d’inverno (1968)

Uno dei più grandi drammi da camera mai realizzati, un duetto di attori praticamente perfetto tra O’Toole e la leggendaria Katherine Hepburn. Il leone d’inverno è teatro filmato di fattura squisita, con un cast eccezionale e una solidità narrativa che appartiene ormai a un tipo di cinema passato. Tre premi Oscar tra cui quello per la miglior attrice per una riduzione cinematografica notevolissima. Nel cast anche un giovanissimo Anthony Hopkins. Film magnifico. Disponibile su Netflix.

Goodbye, Mr. Chips (1969)

Ennesima nomination all’Oscar per O’Toole grazie al remake del famoso film del 1939 con Robert Donat. Alla regia troviamo un Herbert Ross che come sempre dimostra le sue grandi qualità di cineasta versatile. Il protagonista offre una prova ispirata, a tratti commovente, sicuramente una delle sue maggiormente misurate e centellinate. È sicuramente tale performance a dare significato e importanza a Goodbye, Mr. Chips, antesignano gentile e raffinato di tanti film scolastici che ci hanno fatto sciogliere in lacrime. Notevole esempio di cinema commerciale con un grande cuore.Disponibile su Apple Itunes.

L’ultimo imperatore (1987)

L'ultimo imperatore: Torna sul grande schermo in 3D - una clip

Partecipazione straordinaria e preziosa nell’affresco storico targato Bernardo Bertolucci che si porta a casa ben nove premi Oscar tra cui quelli per miglior film, regia, sceneggiatura e fotografia. L’ultimo imperatore possiede l’epica delle grandi produzioni hollywoodiane e l'anima del cinema d’autore europeo, un connubio incredibile che ne ha un’opera rarefatta e splendida da vedere. Anzi da vivere. John Lone e Joan Chen sono vibranti, ma O’Toole in controluce brilla di una potenza ammirevole. Da applausi. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Sua maestà viene da Las Vegas (1991)

Chiudiamo con un lungometraggio senza dubbio piú leggero e frivolo, ma che testimonia in pieno quanto O’Toole sapesse anche giocare con il suo status di britannico altezzoso e bacchettone. E poi i duetti con John Goodman sono di uno spasso davvero fuori dal comune per questo tipo di produzioni. David S. Ward dirige Sua maestà viene da Las Vegas con una professionalità frivola ma efficace, e rende questa commedia degna di essere vista per un’ora e quaranta minuti di spensieratezza di classe. Guascona al punto giusto, con due grandi attori a confronto. Cosa chiedere di meglio? Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.