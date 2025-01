A Complete Unknown: Edward Norton è Pete Seeger, musicista folk e angelo custode di Bob Dylan

News Cinema

Fra i protagonisti di A Complete Unknown, da oggi nelle nostre sale, c'è anche Edward Norton, che fa la parte del cantautore e musicista folk Pete Seeger. Per Bob Dylan è sempre stato una presenza importante, a metà tra un fratello maggiore e un angelo custode.

Uno dei personaggi più belli di A Complete Unknown è Pete Seeger, cantautore e compositore statunitense di musica folk. Facciamo la sua conoscenza all'inizio del film, e quando un giovane Bob Dylan si reca in un ospedale psichiatrico per andare a far visita al musicista e cantautore Woody Guthrie, che soffre di una malattia degenerativa, c’è anche lui al capezzale del collega. Dylan canta una delle sue canzoni e Seeger si rende conto di avere di fronte un vero talento. Nel film di James Mangold, Seeger ha il volto di Edward Norton. il regista lo ha scelto per una ragione ben precisa, come lui stesso ha spiegato durante un'intervista:

Ho scelto Edward non solo perché la sua somiglianza fisica con Pete è straordinaria, ma anche perché penso che questa fosse per lui un'opportunità per fare qualcosa di diverso. Spesso Edward interpreta personaggi più cupi. Pete, invece, è una sorta di angelo, è il Fred Rogers della musica folk. Non è facile trovare aneddoti in cui Pete perde il controllo. Anche quando era perseguitato dal governo o in contrasto con altri sul tema dei diritti civili, riusciva sempre a trovare un modo gentile o addirittura allegro per affrontare i suoi oppositori.

Edward Norton e il messaggio di A Complete Unknown

Edward Norton ha accettato immediatamente il ruolo e ha dovuto imparare a suonare il banjo. L'attore è un fan di Bob Dylan, ma riconosce in lui una certa inafferrabilità, come ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione, a Roma, del film di James Mangold:

Dylan è un personaggio a cui è molto difficile aggrapparsi, considerandolo come una stella polare, e poi ha vissuto in un periodo diverso dal nostro. Non so perché, ma c'è qualcosa che mi porta a tornare spesso da lui come fonte di ispirazione, ma ciò non toglie che io creda fermamente che parlare del significato delle sue canzoni ne riduca il potere, che poi è ciò che fa sì che tutti voi ci troviate un vostro significato. Credo che non ci sia niente che possiamo dire sul messaggio del film che non lo banalizzi, infatti è meglio che ciascuno tragga le proprie conclusioni. Se c’è un messaggio politico, bene, se c’è un qualcosa che emoziona, va colto. Se non vedete voi stessi all'interno di questa storia, allora non ha grande valore. Proprio per questo sono tendenzialmente riluttante a imporre la mia interpretazione di un film alla cui realizzazione ho partecipato, perché credo che, se lo facessi, priverei lo spettatore dell'opportunità di trovare un proprio significato.