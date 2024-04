A Big Bold Beautiful Journey, Phoebe Waller-Bridge affiancherà Margot Robbie e Colin Farrell: tutte le new entry nel cast

News Cinema

Nel cast del misterioso film che Margot Robbie e Colin Farrell stanno girando in California ci sarà anche la star della serie Fleabag. Phoebe Waller-Bridge non è l'unico nuovo acquisto di A Big Bold Beautiful Journey. Scopriamo chi completa la lista degli interpreti.

Solo qualche giorno fa, abbiamo dato una sbirciata ai primissimi scatti rubati dal set di A Big Bold Beautiful Journey. Immagini che ci hanno dato modo di scoprire i nuovi look di Margot Robbie e Colin Farrell, che per la prima volta recitano fianco a fianco. Nelle ultime ore, sono arrivati importanti aggiornamenti sul film ambientato in California, che riguardano proprio il cast.

La misteriosa pellicola diretta da Kogonada vanterà la presenza della talentuosa Phoebe Waller-Bridge, vista di recente accanto ad Harrison Ford in Indiana Jones e il Quadrante del Destino. L'agenda della pluripremiata star di Fleabag è decisamente fitta. Presto ascolteremo la sua voce nell'attesissimo IF - Gli Amici Immaginari, commedia diretta da John Krasinski che fonde animazione e live-action (l'attrice inglese doppierà Blossom). Inoltre, è al lavoro su una nuova serie, basata sul videogioco Tomb Raider, che andrà in onda su Prime Video.

La vincitrice di due Golden Globe, ad ogni modo, non è l'unico nuovo acquisto di A Big Bold Beautiful Journey. A completare il cast, ci sono Lily Rabe (apparsa in Love and Death di David E. Kelley), l'esordiente Lucy Thomas e Jodie Turner-Smith. Quest'ultima ha già lavorato con Kogonada e Colin Farrell nel thriller sci-fi After Yang di A24. Prossimamente, inoltre, sarà protagonista della serie Star Wars: The Acolyte, che arriverà in streaming su Disney+, e di Tron: Ares, atteso per il 2025.

Cosa sappiamo su A Big Bold Beautiful Journey, prodotto da Imperative Entertainment e 30West? Le riprese sono iniziate di recente e Kogonada, noto per avere diretto buona parte degli episodi del period drama Pachinko, figura anche come produttore esecutivo, con Ilene Feldman e Ori Eisen di Original Films.

La Sony Pictures si occuperà della distribuzione del film in tutto il mondo. Quanto alla trama, i dettagli sono davvero pochi. Sappiamo che la pellicola racconterà 'la storia fantasiosa di due sconosciuti e dell'incredibile viaggio che li unisce'.

Margot Robbie è apparsa in splendida forma sul set, dov'è tornata per la prima volta dopo il monumentale successo di Barbie (2023) di Greta Gerwig. Farrell, invece, è di nuovo all'opera dopo Gli Spiriti dell'Isola (2022) di Martin McDonagh, che gli è valso la prima nomination al Premio Oscar. Presto lo vedremo anche nella serie spin-off di The Batman (2022), ovvero The Penguin, nel ruolo dell'iconico villain assetato di potere di Gotham City.