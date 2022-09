The Acolyte: Jodie Turner-Smith nella nuova serie di Star Wars in un ruolo misterioso

News Serie TV

L'attrice raggiunge Amandla Stenberg che ha il ruolo di protagonista in questa storia thriller che si svolge negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica.

Jodie Turner-Smith è a bordo di una nave che la porterà in una galassia lontana lontana. Secondo Deadline, l'attrice sarebbe in trattative per ricoprire un ruolo in The Acolyte, una delle prossime serie ambientate nell'universo di Star Wars e in arrivo prossimamente su Disney+. Se così fosse raggiungerebbe Amandla Stenberg, già scelt* come protagonista.

La trama di The Acolyte

Finora non conosciamo molti dettagli della trama di The Acolyte. Sappiamo però che è descritta come una serie thriller ambientata circa un secolo prima dei fatti del film La minaccia fantasma, negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Secondo le prime informazioni, la serie porterà alla luce "una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro". La co-creatrice di Russian Doll Leslye Headland sarà produttrice esecutiva, sceneggiatrice e showrunner della serie la cui produzione dovrebbe iniziare questo autunno.

Il mistero sul ruolo di Jodie Turner-Smith

A Jodie Turner-Smith sarebbe stato affidato un ruolo ancora misterioso. In precedenza, l'attrice si è fatta notare recitando in film indipendenti che hanno avuto un'ottima accoglienza come Queen & Slim con Daniel Kaluuya e After Yang con Colin Farrell. Dopo aver debuttato in tv nella serie True Blood, Turner-Smith ha recitato anche in altre serie come The Last Ship e Nightflyers ed è stata Anna Bolena nella recente omonima miniserie britannica.

Le altre serie di Star Wars attese su Disney+

Prima di The Acolyte, su Disney+ sono attese altre serie ambientate nell'universo di Star Wars: la prossima sarà Andor, basata sul personaggio Cassian Andor (Diego Luna) visto in Star Wars: Rogue One, in arrivo il 21 settembre. A febbraio 2023 arriverà la terza stagione di The Mandalorian e, successivamente, vedremo Ahsoka, lo spin-off di The Mandalorian dedicato al personaggio di Ahsoka Tano (Rosario Dawson).