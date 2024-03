The Penguin: Per Colin Farrell la serie spin-off di The Batman sarà "incredibilmente violenta e davvero oscura"

News Serie TV

La serie incentrata sul famoso cattivo di Gotham City arriverà negli Stati Uniti, su Max, il prossimo autunno. Ecco qualche anticipazione direttamente dal suo protagonista.

The Penguin, la serie che si concentrerà su uno dei personaggi più carismatici dell'universo DC, Il Pinguino, non farà sconti a nessuno. A lasciarlo intendere è Colin Farrell in persona che, sotto diversi chili di trucco prostetico, riprenderà il ruolo del celebre villain di Gotham City dopo The Batman. L'attore, durante un'intervista a MovieZine, ha svelato cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie che arriverà il prossimo autunno negli Stati Uniti su Max (in Italia ancora non ne conosciamo la collocazione). Non ha dubbi: sarà una storia "incredibilmente violenta".

Il Pinguino vuole essere ricordato come uno dei più grandi gangster di Gotham City e siamo sicuri farà di tutto per raggiungere lo scopo. Lo capiamo dal nuovo teaser trailer di The Penguin, la serie spin-off di The Batman di Matt Reeves. Questo nuovo capitolo della storia, incentrato proprio sul personaggio interpretato da Colin Farrell - decisamente irriconoscibile sotto le molte protesi - debutterà negli Stati Uniti, sul servizio di video in streaming Max, il prossimo autunno (in Italia, al momento, non ha ancora una collocazione).



The Penguin: La trama

La serie di otto episodi targata Warner Bros. Television/DC Studios, dà un seguito all'epica saga criminale che Matt Reeves ha iniziato nel 2022 con The Batman e si concentra sul personaggio interpretato da Colin Farrell nel film. Dalle prime infomazioni, sappiamo che il drama "si addentrerà nel mondo che [il regista e sceneggiatore] Matt Reeves ha creato per il blockbuster mondiale della Warner Bros. Pictures". Sia Farrell che Reeves sono coinvolti come produttori esecutivi con il produttore del film Dylan Clark. Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) è la sceneggiatrice e la showrunner, mentre Craig Zobel è stato scelto per dirigere i primi tre episodi.

Le anticipazioni di Colin Farrell

Colin Farrell ha detto di aver appena terminato le riprese della prima stagione di The Penguin che pure hanno richiesto più tempo del previsto a causa degli scioperi di attori e sceneggiatori. "È stata un'esperienza lunga e davvero meravigliosa", ha dichiarato l'attore. "È oscura, questo è quello che posso dirvi al riguardo. È davvero oscura. È davvero pesante. Il che non vuol dire che non mi sia divertito, mi sono divertito moltissimo a farla, ma è incredibilmente violenta", ha aggiunto a proposito della serie.

The Penguin seguirà l'ascesa al potere di un uomo che ha sempre sognato di raggiungere un certo status sociale, secondo il suo interprete. "La morte di Carmine Falcone alla fine di The Batman lascia questo vuoto a Gotham da riempire, e quindi ci sono diverse persone che si stanno impadronendo di quel potere. Questo è il viaggio di Oswald mentrecerca di raggiungere la vetta superando ostacoli straordinari, ed è molto oscuro", ha osservato Farrell.

Il cast

Oltre a Colin Farrell, il cast comprende Cristin Milioti (How I Met Your Mother) nei panni di Sofia Falcone, figlia del boss del crimine Carmine Falcone, Rhenzy Feliz (Marvel's Runaways), Michael Kelly (House of Cards), Shohreh Aghdashloo (The Expanse) e Deirdre O'Connell (Outer Range). Ricoprono ruoli ricorrenti Clancy Brown nel ruolo del mafioso Salvatore Maroni; Michael Zegen (La fantastica signora Maisel) probabilmente nel ruolo di Carmine Falcone, Alberto; Theo Rossi (Sons of Anarchy), Scott Cohen (Una mamma per amica), James Madio (The Offer), Carmen Ejogo (Your Honor), François Chau (The Expanse) e David H. Holmes (High Fidelity).