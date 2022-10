5 film in streaming per un tributo al mito di Yves Montand

News Cinema

Il grande attore di origini italiane nasceva il 13 ottobre 1921 in Toscana. Ecco alcuni dei suoi grandi film in streaming.

Il 12 ottobre 1921 nasceva a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, Ivo Livi, conosciuto poi in tutto il mondo col suo nome d’arte Yves Montand. Emigrato in Francia con la sua famiglia a soli due anni dopo l’avvento del regime fascista, Montand è diventato un’icona della canzone e del cinema grazie al suo fascino altolocato e a una presenza scenica fuori dal comune. Alternando lungometraggi di genere con opere di impegno civile - ricordiamo la sua lunga e proficua collaborazione con Costa-Gavras, che ci ha regalato capolavori come Z: l’orgia del potere, La confessione o L’amerikano - l’artista ha scritto pagine indimenticabili di cinema e costume, da entrambi le parti dell’Oceano. Eccovi dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo pagare il nostro ammirato tributo a questa leggenda scomparsa nel 1991. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Yves Montand

Vite vendute

Facciamo l’amore

I senza nome

Crepa padrone, tutto va bene

Codice d’onore

Vite vendute (1952)

Il capolavoro che lancia la carriera di Yves Montand è lo straordinario thriller ambientato nella giungla e diretto con mano potente dal grande Henri-Georges Clouzot. Vite vendute è qualcosa di mai visto in precedenza nella storia del cinema europeo, un’opera la cui messa in scena trascende il genere stesso per farsi dissertazione sul delirio di onnipotenza dell’uomo che vuole piegare la natura. Palma d’Oro a Cannes per un film epocale, che William Friedkin rifarà con altrettanto vigore visionario ma molto meno successo. Peccato. Disponibile su Amazon Prime Video.

Facciamo l’amore (1960)

Approdato ad Hollywood per una commedia romantica capace di entrare di diritto nella storia del cinema, Montand recita accanto alla divina Marilyn Monroe, entrambi diretti da un titano del genere e della Hollywood classica quale era George Cukor. Facciamo l’amore sprigiona tutto il fascino seduttore ma sempre gentile ed elegante dell’attore, a cui si affiancano anche altri mostri sacri come ad esempio Tony Randall. Un film effervescente e pieno di classe. Piccolo grande titolo nella filmografia di tutti coloro che vi hanno partecipato. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I senza nome (1970)

Scritto e diretto dal genio del thriller alla francese Jean-Pierre Melville, I senza nome è un film di una densità emotiva palpabile, un’opera che vede protagonisti tre personaggi che sono straordinari antieroi di quel tempo, destinati a soccombere ma mai a smettere di lottare. Montand è semplicemente perfetto così come gli altri due grandi Alain Delon e Gian Maria Volonté. Con un finale nichilista e durissimo, per un lungometraggio davvero appassionante, una delle perle di genere dei primi anni ‘70. Disponibile su Amazon Prime Video.

Crepa padrone, tutto va bene (1972)

Uno dei film maggiormente politici del decennio vede Montand accanto a un’altra leggenda americana come Jane Fonda, attrice “impegnata” per eccellenza. Crepa padrone, tutto va bene vede nel cast anche un graffiante e istrionico Vittorio Caprioli, caratterista sempre troppo sottovalutato. Momenti di cinema corrosivo per un lungometraggio a tema, che possiede il sacro fuoco della denuncia socio-economica. Non sempre centra il bersaglio, ma è arrabbiato e metaforico quanto basta per rimanere impresso. E Montand è sempre Montand. Ovvero la grazia fatta uomo. Cosceneggiato da Jean-Luc Godard. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Codice d’onore (1981)

Melodramma criminale che possiede una storia solidissima e una tensione serrata, Codice d’onore viene diretto da Alain Corneau con un senso del genere decisamente elevato, che poggia la propria riuscita sulle interpretazioni ottimamente calibrate di Montand e degli altri due titani del cinema francese Catherine Deneuve e Gérard Depardieu. Bei momenti di dramma, con psicologie al limite e situazioni dense. Ancora una volta la capacità di superare il genere per raccontare figure in controluce, dilemmi esistenziali. Il tutto condito da un ottimo senso dell’intrattenimento. Disponibile su CHILI.