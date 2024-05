5 film in streaming per celebrare l'icona Tim Roth

News Cinema

Il protagonista de Le iene e Pulp Fiction compie oggi 63 anni. Ecco alcuni dei film in streaming che posseggono le sue interpretazioni più coraggiose.

Compie oggi 63 anni l’inglese Tim Roth, un attore-icona del cinema d’autore in particolar modo negli anni ‘90. Lanciato dal Leone d’Oro a Venezia ottenuto con Rosencrantz e Guildenstern sono morti (1990) di Tom Stoppard, l’interprete ha trovato la consacrazione internazionale grazie a Quentin Tarantino, che lo ha diretto nel suo primo film e nel successivo Pulp Fiction (1994), Palma d’Oro a Cannes. Successivamente arriverà anche il loro terzo film insieme, ovvero The Hateful Eight (2015). Questi sono invece i cinque film in streaming con cui vogliamo ripercorrere una carriera fatta di scelte controcorrente, che lo hanno portato a sfruttare la sua fortissima presenza scenica per ruoli che pochi altri colleghi avrebbero prima accettato e poi riempito con tale adesione fisica e psicologica. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Tim Roth

Le iene - Cani da rapina

Little Odessa

La leggenda del pianista sull'oceano

Funny Games

Resurrection

Le iene - Cani da rapina (1992)

Un esordio che segna un momento fondamentale nella storia del cinema americano: ne Le iene - Cani da rapina è già contenuta e pienamente esplicitata l’idea di cinema di Quentin Tarantino, che costruisce un puzzle narrativo tanto complesso quanto accattivante. Personaggi logorroici, che fanno del parlare di nulla il preambolo per un massacro violentissimo. Cinema pulp ma anche studio preciso di psicologie criminali. A Roth il ruolo fondamentale, quello dell’infiltrato che tenta di sgominare dall’interno la banda di rapinatori. Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi e Michael Madsen compongono il resto di un cast leggendario, per un film destinato a rimanere. Epocale. Disponibile su Amazon Prime Video.

Little Odessa (1994)

Sfruttando l’onda del titolo precedente, Roth continua a esplorare la complessità di un personaggio fuori dalle regole della legalità nel livido esordio alla regia di James Gray. Leone d’Argento al festival di venezia, Little Odessa racconta un quartiere di New York dominato dalla malavita, in cui Roth torna e viene nuovamente costretto a impugnare la pistola. Due grandi decani del cinema come Vanessa Redgrave e Maximilian Schell compongono un grande cast di contorno, con Edward Furlong e Moira Kelly in ruoli principali. Film di venature e silenzi, di fotografia autunnale e ombre opprimenti. A suo tempo divenne un titolo di culto, ancora oggi regge molto bene il confronto con gli altri titoli del regista. Disponibile su Apple Itunes.

La leggenda del pianista sull'oceano (1998)

Roth presta la sua dimensione maggiormente favolistica e poetica a Giuseppe Tornatore, che lo chiama come protagonista silenzioso del suo kolossal. Accanto a Pruitt Taylor Vince che funge da dolente voce narrante, l’attore regala una prova schietta, bizzarra, perfetta per incastonarsi in una messa in scena sontuosa. La leggenda del pianista sull’oceano viene scandito dalle musiche preziose di Ennio Morricone. Film ondivago come il mare in cui è ambientato, che omaggia Fellini come Leone. Momenti di grande cinema che fanno perdonare anche le piccole ingenuità. Da rivedere con grande piacere, soprattutto cinefilo. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Funny Games (2007)

Funny Games: Il trailer del film diretto da Michael Haneke

Michale Haneke propone un rifacimento del suo thriller di culto del decennio precedente. Questa volta con attori internazionali e in lingua americana, facendone nuovamente un oggetto di stordente potenza cinematografica Accanto a Tim Roth un’altrettanto bravissima Naomi Watts, moglie che si ritrova insieme al resto della famiglia vittima dei due giovani assassini senza motivo. Funny Games colpisce allo stomaco ma prima ancora rapisce la mente, grazie a una messa in scena di lucidità teorica incredibile. L’evoluzione narrativa terrorizza, il finale è un momento atroce quanto ipnotico. Film di confine, opera di rottura che diventa impossibile da dimenticare, figuriamoci da ignorare. Radicale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Resurrection (2022)

Arrivato soltanto in streaming in Italia, questo è davvero uno dei migliori horror degli ultimi anni, in quanto sa lavorare con la tensione e l'incertezza dei personaggi con enorme efficacia, scavando in profondità nell’anima e nella psicologia devastata della protagonista Rebecca Hall. resurrection si regge interamente sul magnifico duello tra lei e il “villain” Roth, in un crescendo drammatico che a nostro avviso si fa degno del miglior cinema di David Cronenberg. Gli ultimi venti minuti di Resurrection sono oscuri e terrificanti, simbolici e salutarmente gore. Grande prova di attori in un horror dell’anima prima ancora che del corpo. Da vedere col cuore in gola. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.