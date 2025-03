30 notti con il mio ex: il trailer del film con Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti insieme per forza

News Cinema

È appena arrivato il trailer del film di Guido Chiesa 30 notti con il mio ex. I protagonisti sono Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti, che interpretano due ex costretti a vivere sotto lo stesso tetto per un mese, e l'uscita in sala è prevista per il 17 aprile con Piperfilm.

Arriverà al cinema il 17 aprile, distribuito da Piperfilm, il film di Guido Chiesa 30 notti con il mio ex, che vede duettare davanti alla macchina da presa Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti. Scritto dallo stesso Guido Chiesa insieme a Nicoletta Micheli, mescola commedia e dramma ed è stato prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai.

Gli altri interpreti di 30 notti con il mio ex sono Gloria Harvey, Claudio Colica, Francesca Valtorta, Matteo Scattaretico e Luca Massaro. Nel film recitano anche Beatrice Arnea e Andrea Pisani, e vogliamo ricordare anche la partecipazione di Anna Bonaiuto.

30 notti con il mio ex: la trama

30 notti con il mio ex racconta la storia di Bruno, padre single di un'adolescente che si vede costretto a ospitare in casa per un mese la sua ex Terry, che è appena uscita da un lungo percorso di recupero emotivo. Si tratta soltanto di 30 notti - pensa Bruno, che non sa assolutamente cosa lo aspetta né teme che la sua vita possa in alcun modo cambiare.

L'ultimo film in cui abbiamo visto Micaela Ramazzotti è Felicità, che ha segnato anche l'esordio dietro alla macchina da presa dell’attrice. Quanto a Edoardo Leo, attualmente è nelle nostre sale nel fortunatissimo FolleMente di Paolo Genovese. Anche lui è regista e nel 2024 ha diretto il lungometraggio Non sono quello che sono, una rivisitazione in chiave contemporanea dell'Otello di William Shakespeare di cui è stato anche protagonista nella parte di uno Iago dei giorni nostri.

30 notti con il mio ex: il trailer del film con Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti:

Di 30 notti con il mio ex è stato appena diffuso il trailer, che prontamente vi mostriamo. Il film è una produzione Piperfilm e Colorado Film in collaborazione con Netflix.