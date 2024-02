30 anni in un secondo, Mark Ruffalo voleva abbandonare il film con Jennifer Garner: "Non fa per me!"

News Cinema

Jennifer Garner e Mark Ruffalo, nel 2004, hanno fatto sognare il pubblico interpretando Jenna e Matty nella commedia romantica 30 anni in un secondo. A quanto pare, durante le riprese, Mark Ruffalo ha vissuto un momento di confusione tale da pensare di abbandonare il film. Cosa è successo?

Sono già trascorsi vent'anni da 30 anni in un secondo e quando la tredicenne Jenna Rink (Christa B. Allen) si risvegliava nel corpo di se stessa ma... 17 anni dopo! Nel film del 2004, Jennifer Garner ha regalato una delle interpretazioni più divertenti e spontanee della sua carriera. Certamente, una delle più popolari. Il cuore di Jenna, nel film, finirà col battere per Matty, l'amico di sempre che, da adulto, ha il volto di Mark Ruffalo.

L'affiatamento tra i due è probabilmente ciò che più ha conquistato i fans della commedia romantica diretta da Gary Winick. Eppure, durante le riprese, la star di Povere Creature! ha avuto la forte tentazione di abbandonare il film. Andiamo con ordine. Il film si apre nel 1987. Jenna Rink è una ragazzina piena di sogni, desiderosa di entrare nel gruppo delle più 'in' della scuola. Quando la sua festa di compleanno si trasforma in un disastro, la giovane esprime tra le lacrime il desiderio di avere trent'anni, "vincenti e seducenti".

Desiderio esaudito! Complice una spruzzata di polvere magica, Jenna si risveglia a New York, nel 2004, nel corpo di un'affascinante ed affermata trentenne. Incredula e spaesata, correrà a cercare Matty (Ruffalo), il suo migliore amico d'infanzia. L'uomo si mostrerà sorpreso di vederla, dal momento che la loro amicizia si è interrotta dopo la fatidica festa di compleanno di Jenna. La protagonista comincerà ad esplorare la sua vita futura e realizzerà di aver raggiunto tutti i propri obiettivi... ma è davvero tutto perfetto come sembra? Giorno dopo giorno, scoprirà che avere tredici anni, in fondo, non è poi così male.

Matty e Jenna tredicenni condividono una passione: il videoclip di Thriller di Michael Jackson, di cui conoscono la coreografia a memoria. Quando la Jenna trentenne si ritrova ad un party di lavoro che stenta a decollare, chiederà al DJ di ascoltare proprio la hit del 1983. Coinvolgerà poi Matty, più riluttante che mai, a replicare le movenze del video originale, trasformando la festa in un successo. A quanto pare, non solo il personaggio del film era restio a cimentarsi nella danza. Anche Mark Ruffalo, sul set, ha incontrato più di qualche difficoltà. A svelarlo è stata proprio Jennifer Garner, durante la cerimonia in cui il volto del Marvel Cinematic Universe ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame.

I due, dirigendosi verso il podio, hanno accennato proprio i movimenti di Thriller. Poi Jennifer, durante il suo discorso, ha colto l'occasione per prendersi una piccola rivincita. Rivolgendosi idealmente alle più note attrici che hanno recitato accanto al collega (da Reese Whiterspoon a Keira Knightley) ha scherzato:

Mi chiedo se [Ruffalo, ndr] abbia provato ad abbandonare i loro film, come ha fatto con il nostro dopo la prima prova del ballo di Thriller, in cui Mark è passato dallo scioccato per il fatto che dovevamo davvero farlo, all'ansia, al silenzio mortale a 'Amico, questo non fa per me.'

Non è la prima volta che la star di serie Alias accenna all'aneddoto. A marzo 2021, Garner aveva raccontato proprio questo retroscena, con qualche dettaglio in più.

Abbiamo iniziato a imparare la danza. Alla nostra prima prova, penso che fossimo Mark, Judy [Greer, ndr] e io. Judy e io abbiamo sempre fatto danza sin da piccole e il povero Mark non lo sapeva. È entrato in scena e odiava a tal punto tutta la faccenda delle prove che quasi abbandonò.

"Non mi ha aiutato il fatto che mi ci siano volute 3 ore per imparare ciò che Jen ha imparato in circa 20 minuti!" ha chiosato il diretto interessato. A giudicare dalla sfrenata danza cui si abbandonano Duncan Weddleburn e Bella Baxter (Emma Stone) in Povere Creature!, possiamo affermare che Ruffalo ha completamente superato la sua idiosincrasia per la danza. Pensate che la sequenza del film di Yorgos Lanthimos, già virale sui social, ha richiesto più di 60 ciak! Alla luce dell'episodio rievocato da Jennifer Garner, sarebbe ironico se l'attore 56enne vincesse il Premio Oscar (è candidato come Migliore Attore non Protagonista) proprio per una performance che coinvolge anche una complessa coreografia.