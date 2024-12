28 Anni Dopo: il teaser che ci annuncia che il progetto è diventato realtà

News Cinema

Si parla da tempo di un terzo capitolo della serie horror nata col 28 giorni dopo di Danny Boyle, e ora sappiamo che presto vedremo al cinema 28 Anni Dopo

Era il 2002 quando ill Jim interpretato da Cillian Murphy, allora un semisconosciuto attore irlandese, si svegliava dal coma in cui era finito dopo un incidente stradale per trovarsi di fronte a una Londra praticamente deserta e post-apocalittica, lì dove l'apocalisse era quella causata da una versione rivista e corretta degli zombie romeriani. Era il 2002 quando Danny Boyle cambiava radicalmente, e per sempre, le regole di un sottogenere horror amatissimo mettendo sullo schermo creature zombesche frenetiche, velocissime, feroci e rabbiose.

Era il 2002, e 28 giorni dopo fu un grandissimo successo che, cinque anni dopo, generò un sequel (non all'altezza) intitolato 28 settimane dopo e diretto dallo spagnolo Juan Carlos Fresnadillo.

È praticamente da allora che si parla della possibilità di un terzo film, che finalmente è stato annunciato ufficialmente da un breve, misterioso ma al tempo stesso eloquente teaser: 28 anni dopo è finalmente una realtà.





Come abbondantemente anticipato nei mesi precedenti, in questo terzo film della serie tornano sia Danny Boyle che Alex Garland, sceneggiatore del film originale, dopo che entrambi si erano limitati alla produzione del sequel diretto da Fresnadillo. Torna a lavorare alla serie anche il bravissimo direttore della fotografia Anthony Dod Mantle, che ha girato il film con un iPhone 15 Pro Max munito di numerosi accessori speciali.

Protagonista, di nuovo nei panni del Jim dell'originale, sarà proprio Cillian Murphy, affiancato da un cast che comprende Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Erin Kellyman e Edvin Ryding. Stando a quanto sappiamo al momento - e tra quanto sappiamo non è compresa la data d'uscita del film - questo 28 anni dopo sarà il primo film di una nuova trilogia i cui capitoli successivi verranno affidati alla regia della Nia DaCosta di Candyman.