28 Anni Dopo: ecco il primo trailer italiano ufficiale del film!

News Cinema

Sono passate pochissime ore dalla diffusione online del primo, misterioso ma al tempo stesso esplicito teaser, e questo primo trailer ufficiale del nuovo film di Danny Boyle e Alex Garland con Cillian Murphy. Ecco quindi il trailer di 28 Anni Dopo.

Sono passate meno di 48 ore, ed ecco che al primo teaser - misterioso ed esplicito al tempo stesso - arriva online il primo trailer ufficiale di 28 Anni Dopo, il film che vede il regista Danny Boyle, lo sceneggiatore Alex Garland e il protagonista Cillian Murphy tornare ai temi e ai mondi che hanno portato sullo schermo nel 2002 con 28 giorni dopo, il film che ha cambiato radicalmente e per sempre le regole degli zombie movie e delle relative apocalissi adattando gli stilemi classici alle frenesie e alle rabbie sociali del Terzo Millennio.

Il film arriva dopo un primo, non memorabile sequel, intitolato 28 settimane dopo e diretto dallo spagnolo Juan Carlos Fresnadillo, che non sembra essere minimamente stato preso in considerazione, e questa è la sua prima trama ufficiale:

Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, con il mondo ancora sottoposto a una quarantena spietata, alcuni hanno trovato il modo di sopravvivere in mezzo agli infetti. Uno di questi gruppi di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata altamente protetta. Quando uno del gruppo lascia l'isola per una missione nel cuore oscuro della terraferma, scopre segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti.

In 28 anni dopo assieme a Boyle, Garland e Murphy torna anche il bravissimo direttore della fotografia Anthony Dod Mantle, che ha girato il film interamente con un iPhone 15 Pro Max munito di numerosi accessori speciali. Accando a Murphy, che vedremo di nuovo nei panni di Jim, ci saranno anche Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Erin Kellyman e Edvin Ryding.

Ecco il primo trailer italiano ufficiale di 28 anni dopo, che annuncia anche una data d'uscita prevista per il 19 giugno 2025.