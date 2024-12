28 anni dopo, altro che Cillian Murphy: rivelata la vera identità dello zombie

News Cinema

A quanto pare quello zombie nel trailer di 28 anni dopo non è Cillian Murphy: arriva la pronta smentita.

Il primo trailer di 28 anni dopo ha intrigato prontamente il pubblico per un dettaglio sottile: in una scena è apparso uno zombie in un campo fiorito che dava tutta l’idea di essere Cillian Murphy. Sul web, i fan hanno diffuso quella teoria a macchia d’olio catturando l’attenzione di chi ha lavorato al film in questione. Ed è risultato che in realtà quello non è affatto Cillian Murphy, bensì un modello di nome Angus Neill.



28 anni dopo, lo zombie nel trailer non è Cillian Murphy: ecco di chi si tratta

Protagonista di 28 giorni dopo, Cillian Murphy ha lanciato la trilogia tempo addietro ma il destino del suo personaggio non è stato mai rivelato, per cui è stato facile per i fan cadere nel tranello ed immaginare che quello zombie mostrato nel trailer di 28 anni dopo fosse proprio il suo Jim. La verità, però, è emersa rapidamente per contrastare la forte teoria diffusasi sul web. Pare, infatti, che non si tratti della star di Oppenheimer, bensì di un modello di nome Angus Neill. A rivelarlo è stato The Guardian. A trarre in inganno sarebbero stati anche gli zigomi pronunciati sul viso e sarebbero stati proprio quei tratti distintivi a catturare l’interesse di Danny Boyle, il regista di 28 anni dopo. Neill ha raccontato a The Guardian:

Danny mi ha detto che mi aveva sempre pensato per il ruolo. Così ci siamo incontrati, ci siamo trovati bene e ho accettato di partecipare. Sul set ha una straordinaria capacità di ipnotizzarti e lavorare con lui al film è stata un'esperienza molto, molto intensa.

Danny Boyle ha lavorato a 28 giorni dopo, ma non è tornato per il sequel diretto 28 settimane dopo, prendendosi una pausa di qualche anno per poi proporre 28 anni dopo, con un cast ricco di star come Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Erin Kellyman ed Edvin Ryding. Di Cillian Murphy, però, al momento neppure una traccia. Soltanto una falsa pista, ma prontamente smentita.