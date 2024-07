1992: l'adrenalinico trailer del film con Tyrese Gibson e Ray Liotta sullo sfondo delle rivolte di Los Angeles

News Cinema

Arriva nei cinema americani 1992, un film di Ariel Vromen con Tyrese Gibson, Scott Eastwood e lo scomparso Ray Liotta, ambientato durante le rivolte di Los Angeles. Ecco il trailer.

1992 è il titolo di un heist movie molto particolare, in fase di sviluppo fin dal 2015 e in arrivo nei cinema americani il 30 agosto, grazie a Snoop Dogg, produttore esecutivo del film. Il titolo non ha, ovviamente, niente a che vedere con l'omonima serie tv italiana, ma è l'anno in cui Los Angeles fu teatro di una serie di rivolte, conseguenti all'assoluzione degli agenti di polizia colpevoli del brutale pestaggio di Rodney King, in uno dei clamorosi casi di violenza istituzionale a danno della comunità nera. Mentre Los Angeles è in fiamme, un uomo, interpretato da Tyrese Gibson, deve salvare suo figlio. Questo è l'emozionante trailer di 1992, che presenta anche una delle ultime apparizioni del compianto Ray Liotta.



1992: Il Trailer Ufficiale del Film con Tyrese Gibson, Ray Liotta e Scott Eastwood - HD

1992: la trama

Questa la trama di 1992: "Mercer (Gibson) cerca di tenersi alla larga dai guai e di tenere il figlio Antoine (Christopher A’mmanuel) al sicuro nel caos delle rivolte, portandolo con sé sul posto di lavoro. Contemporaneamente un altro uomo, Lowell (Ray Liotta) e suo figlio Riggin Bigby (Scott Eastwood), con la loro banda, mettono gli occhi sulla fabbrica di Mercer, dove milioni di dollari in marmitte catalitiche sono a disposizione dei più audaci. Quando il verdetto di non colpevolezza scatena una protesta nazionale, la banda usa questa miracolosa opportunità per colpire e quando si trova davanti Antoine lo prende in ostaggio. Mercer inizia una lotta violenta e disperata per affrontare Lowell e salvare il figlio prima che accada il peggio": 1992 è la seconda collaborazione tra il compianto Ray Liotta e il regista Ariel Vromen, che lo diresse in The Iceman. Vromen è anche autore della sceneggiatura con Sacha Penn.