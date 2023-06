100 anni di animazione Disney nel corto Once Upon a Studio, in 2D e CGI

News Cinema

Al Festival di Annecy è stato presentato Once Upon a Studio, per i 100 anni della casa: un cortometraggio in cui Topolino cerca di assemblare una miriade di personaggi Disney per una foto di gruppo. Sarà abbinato al film Wish in sala a novembre.

Al Festival di Annecy la Disney ha presentato un cortometraggio di nove minuti dal titolo Once Upon a Studio: diretto da Trent Correy e Dan Abraham, è un omaggio ai 100 anni di animazione Disney, e vede Topolino cercare di assemblare una miriade di personaggi animati della casa per una foto di gruppo nell'iconico Roy E. Disney Building (quello con il gigantesco cappello dell'Apprendista Stregone all'entrata, per intenderci).

Once Upon a Studio condensa 100 anni di animazione Disney