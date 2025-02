10 giorni con i suoi è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

10 giorni con i suoi, commedia capitanata da Fabio De Luigi, è ancora primo al botteghino italiano del weekend. La seguono A Complete Unknown con Timothée Chalamet e Io sono la fine del mondo con Angelo Duro.

10 giorni con i suoi, terzo capitolo di una trilogia comica con a capo lo scatenato Fabio De Luigi, è ancora primo al boxoffice italiano del weekend: il film di Alessandro Genovesi registra un altro 1.071.000 euro, raggiungendo il totale di 3.057.100. Nella storia, Carlo e Giulia (Valentina Lodovini) accompagnano la propria figlia in Puglia, dove conosceranno i futuri suoceri, tra equivoci e prevedibili incomprensioni. 10 giorni con i suoi arriva dopo 10 giorni senza mamma e 10 giorni con Babbo Natale, quest'ultimo distribuito solo in streaming in epoca di pandemia. Ricordiamo che qui nel resto del cast ci sono Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Marcello Cesena, Gabriele Pizzurro e Leone Cardaci.

Sale dal terzo al secondo posto A Complete Unknown, storia dell'ascesa del "menestrello" Bob Dylan, portato sullo schermo da Timothée Chalamet, diretto dal duttile James Mangold. Con altri 880.200 euro tocca il totale italiano di 2.574.600. Il lungometraggio è arrivato nel mondo a 77.910.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sotto i 70 milioni, stando a Deadline. È ancora molto lontano dal pari, nonostante le otto nomination all'Oscar, tra cui quella al miglior attore protagonista.

Scende dalla seconda alla terza posizione la scorrettezza a oltranza, l'offesa come ragione di vita di Angelo Duro in Io sono la fine del mondo, diretto da Gennaro Nunziante: un giovane accetta di occuparsi dei genitori solo per poterli trattare malissimo, a scopo vendicativo. Tra battute trancianti e insofferenza, la commedia con uno dei più popolari stand-up comedian in rete raggiunge gli 8.791.000 euro (717.900 nel fine settimana).