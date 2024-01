007 Skyfall con orchestra dal vivo a Roma il 12 e il 13 aprile

News Cinema

Il 12 e il 13 aprile 2024 si terranno a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione, proiezioni speciali di 007 Skyfall con Daniel Craig: le musiche saranno eseguite dal vivo in sala, dall’Orchestra Italiana del Cinema.

L'anno scorso il Roma Film Music Festival aveva presentato "Bugs Bunny at the Symphony" e "Pirati dei Caraibi. La Maledizione della Prima Luna - In concerto", così il 12 e il 13 aprile all'Auditorium della Conciliazione la magia si ripete: le musiche di Thomas Newman per 007 Skyfall saranno infatti eseguite dal vivo durante la proiezione del film, dall'Orchestra italiana del cinema diretta da Anthony Gabriele. Un evento le cui prevendite sono già partite.



007 Skyfall del 2012 è uno dei film più amati, tra quelli dedicati al James Bond portato sullo schermo da Daniel Craig: il lungometraggio di Sam Mendes fu musicato da Thomas Newman, che per quella colonna sonora vinse anche un BAFTA. Nell'ambito del Rome Film Music Festival, in programma nella Capitale dall'8 al 13 aprile, il 12 e il 13 aprile all'Auditorium della Conciliazione (con prevendite già aperte e sconti disponibili fino al 14 febbraio), sarà possibile assistere alla proiezione del film, con la colonna sonora eseguita dal vivo, dall'Orchestra italiana del cinema diretta da Anthony Gabriele, composta da novanta elementi. Celebre per la sua complessa trama, lo scontro col cyberterrorista Raoul Silva e un finale alla Skyfall Lodge dove ha un ruolo importante la mitica M di Judi Dench, 007 Skyfall è rimasto nel cuore di molti: il film vinse l'Oscar per il miglior montaggio del suono e la migliore canzone, l'omonima "Skyfall" eseguita da Adele.

Marco Patrignani, direttore del Roma Film Music Festival, promette: "Un festival che cresce deve sorprendere e innovare sempre di più, e la prima assoluta per l’Italia di Skyfall in Concert va proprio in questa direzione. Promettiamo agli spettatori un’esperienza senza precedenti: un film d’azione che rasenta la perfezione impreziosito da un’onda sonora che li avvolgerà lasciandoli senza fiato." Per Thomas Newman "scrivere la colonna sonora di Skyfall è stato qualcosa di molto, molto lontano da qualsiasi progetto che avrei potuto pensare di affrontare dal punto di vista creativo. La sua storia è ricca e gratificante e porta con sé il pesante fardello di mezzo secolo di grandi musiche. Nonostante abbia vissuto con terrore e notti insonni i circa quattro mesi di lavoro a Londra per scrivere e registrare la colonna sonora, rimane ancora oggi una delle esperienze migliori della mia carriera". Leggi anche James Bond, Tom Hanks ha le idee chiare: ecco chi dovrebbe essere 007 dopo Daniel Craig