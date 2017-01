Shyamalan: "la mia divinità è Hitchcock", intervista con il regista di Split

Si potrebbe discorrere amabilmente per ore con lui, una persona molto cordiale e genuinamente appassionata di cinema e dei temi trattati nei suoi film. M. Night Shyamalan di passaggio a Milano per promuovere il thriller Split, dal 26 gennaio nelle sale, non crede al caso ed è più propenso a pensare che le connessioni tra persone e universo esistano grazie a un ordine superiore.

In questa intervista il regista spiega la sua posizione di fronte alle aspettative del pubblico e risponde infine a una domanda chiave sul suo capolavoro del 1999, Il Sesto Senso, che se qualcuno ancora non ha visto è meglio interrompa il video a quel punto per non incappare nella madre di tutti gli spoiler.