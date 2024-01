Pare parecchio Parigi: la nostra intervista a Leonardo Pieraccioni, Nino Frassica e Chiara Francini

Interviste Cinema

Pare parecchio Parigi è la nuova commedia di Leonardo Pieraccioni, che diventa tenero e parla di una famiglia che si ritrova dopo anni di separazione per compiere un viaggio sia reale che metaforico. Di questo cambio di passo e dei temi del film abbiamo parlato con il regista, Nino Frassica e Chiara Francini.

È appena arrivato in sala il nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Si intitola Pare parecchio Parigi ed è la quindicesima commedia del regista fiorentino, che schiaccia il pedale della tenerezza e si avventura nel territorio del road movie. In realtà il viaggio compiuto dai protagonisti non li conduce in Francia e nemmeno oltre i confini della Toscana, ma a una riconciliazione con un padre che è sempre stato assente. L'uomo, ormai anziano e quasi cieco, ha ancora poco tempo da vivere, ma gli resta il sogno di un soggiorno insieme ai figli nella città della Torre Eiffel. La famiglia Cannistraci si metterà realmente in movimento a bordo di un camper, ma andrà in lungo e in largo per il maneggio di proprietà di Bernardo, che vuole far credere al genitore che stanno andando verso nord.

Già la trama di Pare parecchio Parigi lascia intuire un Leonardo Pieraccioni diverso, nuovamente alle prese con una vicenda corale ma più dolce e, in un certo senso, poetico. Nel film c’è anche un Massimo Ceccherini in salsa horror che interpreta un vicino sospettoso e che fa molto ridere. Il regista ha presentato il film a Roma insieme a Chiara Francini e Nino Frassica, che interpretano rispettivamente Giovanna e babbo Cannistraci.Li abbiamo intervistati tutti e tre con grande piacere.