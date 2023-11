Mary e lo spirito di mezzanotte, la nostra video intervista col regista Enzo d'Alò

Interviste Cinema

In quest'intervista video parliamo col regista Enzo d'Alò del suo nuovo film di animazione già in sala, Mary e lo spirito di mezzanotte, da un romanzo di Roddy Doyle. Cosa ci ha raccontato l'autore della Gabbianella e il gatto?

È nelle nostre sale il film di animazione Mary e lo spirito di mezzanotte, nuova fatica di Enzo d'Alò, uno dei nomi più importanti del nostro settore, già autore della Gabbianella e il Gatto e La freccia azzurra. In questa intervista video abbiamo discusso con lui di diversi argomenti: le responsabilità di un racconto multiculturale, il tema della trasmissione dei valori tra le generazioni, la dimensione naturale in grado di evocare le nostre radici... e una gustosa ricetta irlandese, uno dei loro piatti nazionali!



Mary e lo spirito di mezzanotte: La nostra video intervista al regista del Film d'animazione di Enzo d'Alò - HD

Mary e lo spirito di mezzanotte, le origini e la trama del film animato di Enzo d'Alò