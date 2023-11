Mary e lo spirito di mezzanotte, Enzo d'Alò porta al cinema Roddy Doyle con le musiche di David Rhodes

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato a Roma il regista Enzo d'Alò, che con il film animato Mary e lo spirito di mezzanotte porta al cinema una storia autobiografica di Roddy Doyle. Alle musiche c'è David Rhodes, già suo collaboratore per La gabbianella e il gatto, presente anche alla conferenza stampa. Al cinema dal 23 novembre.

Dal 23 novembre arriva al cinema Mary e lo spirito di mezzanotte, film di animazione che Enzo d'Alò ha tratto dal romanzo di Roddy Doyle "Gita di mezzanotte", chiamando a dargli man forte per le musiche lo stesso David Rhodes che lo accompagnò all'epoca della Gabbianella e il Gatto. In conferenza stampa Enzo e David ci hanno presentato il loro lavoro, frutto di una lunga gestazione cominciata nel 2014, partita a pieno regime nel 2018 e con pause dovute alla pandemia.

Mary e lo spirito di mezzanotte, Enzo d'Alò: "Ho sempre letto moltissimo"

Enzo d'Alò ha sempre tratto i suoi film da opere di scrittori celebri, come Gianni Rodari, Luis Sepúlveda, Michael Ende... e questa volta ha affrontato Roddy Doyle, che nel romanzo origine di Mary e lo spirito di mezzanotte aveva riposto un trascorso autobiografico, un omaggio esplicito alle donne della sua famiglia. Questo elemento ha reso il film per Enzo una "doppia responsabilità": doveva rispettare Doyle e allo stesso tempo cercare un'intimità e un'empatìa che parlassero a tutti. Doyle è stato contento del risultato, ed è stato coinvolto in un cammeo riconoscibile, con battuta scritta da lui stesso e nel suo stile! "Ho sempre letto moltissimo", ci spiega d'Alò. Anche prima che decidesse di dedicarsi al cinema e all'immagine: forse vedeva nel suo ruolo di lettore quello di "primo regista", ma trasporre un libro in un film presuppone l'affascinante passaggio dalla sensazione soggettiva a quella oggettiva, che tutti possano abitare.



Mary e lo spirito di mezzanotte: Il Trailer Ufficiale del Film d'animazione di Enzo d'Alò - HD

Il matriarcato irlandese e lo spirito indomito di Mary

D'Alò, classe 1953, dice: "Siamo una generazione di sognatori, i nostri genitori avevano fatto la guerra, abbiamo seguito le nostre utopie, dopo il Sessantotto". Proprio per questo gli è semplice immedesimarsi nell'undicenne ribelle Mary, che sogna di fare la chef ed è osteggiata da sua madre Scarlett: "Papà voleva che facessi l'ingegnere, Mary è la mia parte infantile. Abbiamo bisogno degli eccessi quando siamo bambini". Ci vogliono nuove utopie, nuovi sogni, per un passaggio di consegne dalla vecchia alla nuova generazione, come simbolicamente in un certo senso accadeva pure alla fine di La gabbianella e il gatto. D'Alò e il cosceneggiatore Dave Ingham hanno pensato a un'espansione simbolica di questo proiettarsi in avanti, mettendosi però sulle spalle la tradizione: la scuola di cucina, lo sprone per concretizzare il futuro, e per mettere in scena una complicità tra Mary e sua nonna. "I nonni incarnano i ricordi, sono spiriti liberi con i nipoti, i genitori non possono permetterselo".

Una vicenda tutta al femminile, tempestiva per la direzione che le storie cinematografiche stanno prendendo, ma anche per la cronaca: fa piacere, ma non c'è nulla di volontario, anche perché la cultura irlandese ha una radice matriarcale un po' diversa dal resto dell'Europa e dall'Italia.

Le musiche di Mary e lo spirito di mezzanotte

Mary e lo spirito di mezzanotte si avvale delle musiche di David Rhodes, che dopo La gabbianella e il gatto torna a lavorare con d'Alò: "Enzo è uno molto chiaro nelle richieste, mi diceva sempre quello che gli piaceva ma anche quello che NON gli piaceva! [... Nella colonna sonora] non ci sono temi per singoli personaggi, ma per stati d'animo. Il contrasto c'è tra la realtà e il mondo spirituale [nel film c'è un fantasma e ci sono sequenze più visionarie, ndr]. All'inizio mi ha chiesto di non usare la chitarra, ma arpa e flauti". Una strumentazione con una base folkloristica irlandese, per esempio nelle particolari cornamuse, poi via via però arricchita e reinterpretata in chiave moderna. Enzo non si risparmia in direttive, perché ha studiato musica ma ho poi smesso per inseguire il cinema, volendo scegliere e "non lasciare le cose a metà". D'altronde Mary e lo spirito di mezzanotte è un lungometraggio che vive anche delle sue contaminazioni culturali.

Matilda De Angelis, definita da d'Alò "una Mary un po' più grande", ha prestato la sua voce per due brani originali della colonna sonora.

Mary e lo spirito di mezzanotte, i contributi speciali all'immagine

Ci sono alcune sequenze oniriche nel film, e per realizzarle Enzo d'Alò ha chiesto l'aiuto a due personalità artistiche di cui si fidava. Marco Zanoni ha messo in scena i sogni di nonna Emer, muovendo i bozzetti a matita dei personaggi, incontrando alla radice lo stile nervoso e vitalissimo del character designer Peter DeSève, già al lavoro in passato per Pixar e Blue Sky. Un altro bianco e nero, di sapore molto diverso, più inquietante e quasi "xilografato", è quello dei sogni di un cane: la maestria dell'animatrice portoghese Regina Pessoa ha permesso di dar loro vita nel modo migliore. "Nel cinema dal vero magari si usa l'animazione per questo tipo di parentesi, io lavoro già con l'animazione, quindi devo cambiare stile", commenta il regista. Leggi anche Mary e lo spirito di mezzanotte, la recensione del film animato di Enzo d'Alò da Roddy Doyle