La Sirenetta, il compositore Alan Menken: "Sono il depositario della tradizione"

Interviste Cinema

Nel remake di La Sirenetta, il compositore Alan Menken ha svolto lo stesso ruolo che ricoprì nel 1989: autore della colonna sonora, confrontandosi col film originale e anche con se stesso, oltre trent'anni dopo. Ne abbiamo parlato con lui.

Dici "Rinascimento Disney degli anni Novanta" e dici Alan Menken, che dalla Sirenetta in poi, prima in coppia col compianto paroliere Howard Ashman, poi con altri collaboratori, ha caratterizzato con le sue musiche gran parte dell'universo Disney: La bella e la bestia, Aladdin, Hercules, Il gobbo di Notre Dame... L'abbiamo incontrato in occasione del remake della Sirenetta, in sala dal 24 maggio, dove ha rivisitato il suo stesso lavoro per quel seminale lungometraggio.



La Sirenetta: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film Disney - HD

Alan Menken e il remake della Sirenetta: "Faccio scelte di pancia, non pianifico"

Mentre i fan attendono l'arrivo in sala del remake di La sirenetta, il compositore Alan Menken si confronta col proprio passato e con quello che è stato chiamato a fare, rivisitando i suoi esordi disneyani. Non ha mai davvero smesso di pensare alla Sirenetta, ci spiega: in questo caso cercava di trovare una "nuova freschezza". Preparando il remake, hanno valutato il punto di vista del regista, il casting, quali parti della storia enfatizzare e quali no, cosa inventare di nuovo. "Ho due ruoli: sono il depositario della tradizione e sono un collaboratore, voglio essere un buon collaboratore".

Ma come si pone davanti alla modifica dei testi di alcune canzoni, per qualche verso giudicato non più "appropriato"? Ogni lavoro artistico subisce revisioni, ci dice, successe anche a una canzone di Aladdin all'epoca, giudicata offensiva. Non ha deciso lui i cambiamenti a "Poor, Unfortunate Souls" ("La canzone di Ursula") e "Kiss the Girl" ("Baciala"), ma erano motivati anche rispettivamente da una modifica coreografica al numero di Ursula e dalla necessità di adattarsi meglio al nuovo funzionamento dell'incantesimo su Ariel. C'è qualcosa che, cogliendo l'occasione di questo remake, ha potuto aggiungere e che lui e Ashman avevano tenuto fuori dall'originale?

Onestamente, quando Howard e io scrivemmo La sirenetta, facemmo esattamente quello che volevamo. Lo trovavamo già perfetto! Ogni volta che facciamo l'adattamento dal vero di un film di animazione, dobbiamo operare dei cambiamenti proprio per via della diversa forma, parliamo di due forme diverse. Abbiamo cominciato il film deliberatamente evitando il musical, "trattenendolo" fino a "Part of Your World" ("La sirenetta"), per dargli più forza. Rob ha fatto un gran lavoro. Non c'è forma più collaborativa del musical, il regista è in pratica il capitano della nave. Sicuramente se avessi rimesso mano alla Sirenetta con Howard, avremmo fatto cambiamenti anche insieme. Sto provando a pensare a cose tagliate dal primo film, ma non me ne viene in mente una. Non ho rimpianti. Ci mancò poco che perdessimo Part Of Your World: Jeffrey Katzenberg, che era l'executive all'epoca, disse che aveva visto i bambini annoiarsi e voleva tagliare la sequenza. Gli dicemmo che ci poteva essere un altro modo di risolvere la cosa, e ci mettemmo come spettatore Sebastian.

Non c'è solo una differenza tra animazione e live-action, "c'è anche una differenza tra l'Alan Menken di 34 anni fa e l'Alan Menken di adesso!" Quella per La sirenetta fu la sua prima colonna sonora cinematografica ed era "teneramente ingenua", anche con la tipica musica quasi-onomotopeica da cartoon per alcune situazioni: non ha trovato più opportuno riproporre quello stile, così come le citazioni musicali da altri classici Disney, perché un film dal vero richiede il rispetto di una percezione diversa, lo guardi diversamente da come guardi un cartoon. "Ma la maggior parte delle mie scelte sono di pancia, non sono pianificate". Trova che scrivere musica per un film dal vero sia più difficile. Una cosa che è cambiata, rispetto a quell'epoca, è la necessità di fornire versioni preliminari dei pezzi con un'orchestrazione sintetizzata ma quasi completa, mentre trent'anni fa ci si accontentava di un abbozzo al pianoforte. Oggi devi scrivere già concentrandoti di più sull'orchestrazione.

Il film che l'ha influenzato di più in tutta la sua vita è stato Fantasia, per il matrimonio tra musica e immagine. "Tutti reagiamo alla musica con delle immagini che ci condizionano. La musica è un vocabolario, specifico come quello di una lingua vera e propria." La musica commenta emotivamente le scene e può anche fornirti una chiave di lettura che non corrisponde all'immagine. Ma anche il silenzio può essere potente come una sinfonia. Per questo crea tramite un processo di "trial and error": non riesce a dire se una scelta è adatta a una scena finché non la... prova su strada! Regola n.1: mai affezionarsi troppo a qualcosa, sii pronto a buttare tutto!

Due delle nuove canzoni nascono dal matrimonio di due stili diversi, il suo e quello di Lin-Manuel Miranda. "Uncharted Waters" ("Acque inesplorate") riprende lo stile dei pezzi che lui stesso ha scritto con Glenn Slater per la trasposizione della Sirenetta a Broadway (e Lin era intimorito da un taglio che non è proprio il suo). Scuttlebutt ("Il grande scoop") invece è nato come una melodia caraibica composta da Alan, sulla quale Lin ha potuto scatenarsi, con un rap. Sente di avere molto in comune con Lin, perché entrambi "scrivono per i personaggi" e in quest'ultimo caso c'era più libertà, perché Scuttle nemmeno cantava nel film animato. Forse il nuovo pezzo in cui però i loro stili si sono intrecciati meglio è stato "For the First Time" ("Per la prima volta"), una bella sfida, perché il pezzo parte entusiastico, seguendo Ariel sulla terraferma, poi termina con la sua prima delusione amorosa. Leggi anche La Sirenetta, Halle Bailey: "Ho adottato lo spirito di Ariel per la mia vita"