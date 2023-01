Grazie Ragazzi: la nostra intervista esclusiva a Fabrizio Bentivoglio, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni

Interviste Cinema

Vicenda corale, Grazie Ragazzi si affida a un eccellente parterre di interpreti. Ad affiancare il protagonista Antonio Albanese, nel film di Riccardo Milani, sono, fra gli altri, Fabrizio Bentivoglio, Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni. Li abbiamo intervistati con grande piacere.

Nel nuovo film di Riccardo Milani Grazie Ragazzi, i ruoli sono perfetti per gli attori a cui sono stati affidati e nessun personaggio è superficiale, anche se deve pronunciare pochissime battute. Tanto Antonio Albanese, che si improvvisa insegnante di recitazione dietro le sbarre, quanto coloro che interpretano i detenuti che accettano di imparare le battute di “Aspettando Godot”, sono veramente a fuoco, forse perché hanno amato la sceneggiatura del film che, tra l’altro è ispirato a una storia vera. A interpretare i detenuti che Antonio riesce a portare addirittura in tournée sono Giacomo Ferrara, Andrea Lattanzi, Giorgio Montanini e Vinicio Marchioni. Abbiamo incontrato l’ultimo insieme a Sonia Bergamasco, che interpreta la direttrice del carcere, e Fabrizio Bentivoglio, che fa la parte di Michele, un amico e collega di Antonio che ha avuto ben altro successo professionale.

Sonia Bergamasco aveva già lavorato con Riccardo Milani in Come un gatto in tangenziale e Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, mentre Vinicio Marchioni è alla sua seconda collaborazione con il regista dopo Ma cosa ci dice il cervello. Fabrizio Bentivoglio è invece alla sua prima volta con Milani. Grazie Ragazzi è nelle nostre sale distribuito da Vision Distribution.