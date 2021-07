Mario Balotelli attacca pubblicamente la madre di suo figlio: “Donna interessata ai soldi”

Gossip TV

Mario Balotelli si lascia andare ad un lungo sfogo sull’ex fidanzata Clelia, madre del secondogenito Lion.

La vita sentimentale e personale di Mario Balotelli torna al centro dell’attenzione mediatica e, questa volta, è il calciatore a puntare i riflettori sul rapporto con l’ex fidanzata Clelia, nonché madre del secondogenito Lion. Il durissimo sfogo di Mario sulla ragazza, infatti, ha innescato una serie di polemiche, portando Clelia a replicare duramente. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo su Instagram.

Mario Balotelli nella bufera: parole durissime contro l’ex Clelia

Mario Balotelli è senza dubbio un personaggio che divide, o lo si ama o lo si odia. Il fascino del calciatore, attualmente impegnato con l’Adana Demirspor come attaccante, travalica i confini calcistici e finisce spesso per essere oggetto di pettegolezzi nel mondo del gossip. Negli anni, infatti, Mario ha fatto parlare di sé per la storia d’amore con Raffaella Fico, che l’ha reso padre della primogenita Pia, e per la loro burrascosa rottura. Poi, nel 2017, Balotelli ha annunciato di essere diventato padre per la seconda volta grazie a Clelia, una modella e banchiera svizzera, dalla cui relazione è nato Lion. Peccato, tuttavia, che tra i due non vi sia mai stata una vera e propria storia d’amore, ma più un colpo di fulmine sfuggito di mano al calciatore.

Dopo essere tornato al centro dell’attenzione mediatica durante la permanenza del fratello Enock Barwuah nella Casa del Grande Fratello Vip, Mario si è riavvicinato all’ex Dayane Mello, smentendo tuttavia le voci sul presunto ritorno di fiamma. Ora, Balotelli stupisce con un post decisamente al fiele sull’ex Clelia, nel quale scrive: “La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro. Questo è diabolico, triste e immorale. La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è…e la punizione alla fine sarà eterna”.

Sebbene non sia citato il nome della madre di suo figlio, il commento va dritto al punto e Clelia replica immediatamente, dichiarando su Instagram di essere una vittima di Balotelli, che “non fa che mentire”. Cosa sarà successo tra i due?