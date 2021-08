Grande Fratello Vip: Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati, l'annuncio sui social

Gossip TV

I due ex concorrenti del Gf Vip annunciano la fine della loro relazione sui social.

È ufficiale! La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è giunta al capolinea. Ad annunciare la rottura tra i due è l'ex tronista di Uomini e Donne tramite un post su Instagram.

È finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, l'annuncio dei due ex concorrenti del Gf Vip

Luca e Ivana si sono lasciati. I due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip hanno deciso di prendere strade diverse e mettere un punto definitivo alla loro bellissima storia d'amore. La conferma è arrivata direttamente dall'ex tronista di Uomini e Donne che, tramite un post sui social, ha spiegato i motivi del loro allontanamento.

"È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono" ha scritto Onestini sul suo profilo ufficiale Instagram annunciando così la rottura con la Mrazova "Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche".

Dopo Luca, anche la bella Ivana è intervenuta sui social smentendo alcune dichiarazioni del suo ex: "Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia è finita. Penso però che non 'ci siamo aspettati e supportati'. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. L'ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. [...] Il nostro libro finisce qui".

