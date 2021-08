Elisa Isoardi disoccupata: la presentatrice rimane senza programmi Tv!

Gossip TV

Elisa Isoardi rimane senza programmi Tv da presentare ma sembra non preoccuparsene troppo.

Elisa Isoardi ha preso parte alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, confermando l’idea positiva che il pubblico ha sempre avuto di lei, e finendo addirittura sui tabloid britannici grazie al suo fisico statuario. La Isoardi sperava di approdare a Mediaset dopo l’avventura in Honduras, ma così non è stato e la presentatrice si è trovata improvvisamente senza alcun programma tv da condurre. Ecco come ha reagito la Isoardi e quali sono i suoi progetti a breve termine.

Elisa Isoardi rimane a bocca asciutta!

Dopo la chiusura definitiva de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi ha deciso di mettersi alla prova in un ambiente nuovo, in un ruolo inedito ed è approdata così nel cast della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi. In Honduras, la Isoardi è diventata immediatamente un punto di riferimento per io gruppo, mostrando un carattere forte e risoluto, e lottando per rimanere in gioco il più a lungo possibile. Purtroppo, un infortunio all’occhio ha costretto la naufraga a salutare i colleghi di Cayo Paloma prima del previsto. La Isoardi ha ricevuto molti complimenti da parte del pubblico, tanto che lei stessa ha sperato di poter entrare a far parte della famiglia di Mediaset dopo la partecipazione al reality show, condotto da Ilary Blasi.

Sfortunatamente, la Isoardi non è approdata a Mediaset come preventivato e si è trovata così fuori dal circuito del piccolo schermo, almeno momentaneamente. Intervistata da Oggi, Elisa ha ammesso: “Adesso penso alla famiglia e alle cose vere, dopo 20 anni di carriera ininterrotta. È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: i miei affetti. È un’estate diversa dalle altre, più profonda. Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto. Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”.

La presentatrice, nonostante i rumors sul flirt con Raimondo Todaro durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, si dichiara felicemente single, confessando: “Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita”. Infine, parlando dell’esperienza a L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga ha raccontato di aver perso diversi chili e di aver continuato ad occuparsi della sua forma fisica, anche una volta fatto rientro in Italia.