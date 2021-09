Diletta Leotta a Verissimo conferma la fine della storia con Can Yaman: "Non è un momento facile"

Gossip TV

La conduttrice catanese ospite nel salotto di Silvia Toffanin

E' finita la storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. Dopo tanti rumors, a confermare la rottura è stata proprio la bella conduttrice sportiva ai microfoni di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Diletta ha parlato della relazione come una storia bellissima, un vero e proprio colpo di fulmine, una favola interrotta troppo presto: "E' stato tutto veloce e bello. La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso e fare i conti con tutte queste cose. Mi piace condividere, ma c'è la vita reale dietro allo schermo. Era difficile tenere tutto intimo. Questo chiaramente pesa e ci fai i conti, facciamo questo lavoro. Però ecco dividere la persona dal personaggio a volte era difficile."

"La cosa che mi è dispiaciuta di più - ha continuato la popolare conduttrice - è che qualcuno diceva che era una storia a tavolino, finita. Ma perché? Come si fa a dire una cosa del genere, chi è che pensa che l'amore possa essere pianificato? L'amore capita, non puoi decidere. A me è capitato di innamorarmi."

Diletta ha raccontato di essere stata innamorata di Can e di aver perso anche lucidità e sicurezze. "A volte perdi anche l'amore, più succedere anche questo." La 30enne, originaria di Catania, ha raccontato alla Toffanin di essere ancora innamorata e di sperare un ritorno: "Non è un momento facile, può capitare. In un futuro non so cosa succederà. L'amore e la vita sono imprevedibili. Io mi auguro che possa ricominciare."