Can Yaman e Diletta Leotta fissano la data delle nozze!

Il viaggio in Turchia di Can Yaman e Diletta Leotta segna l’ultimo passo prima delle nozze tra i due.

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele, nonostante le malelingue e i pettegolezzi degli ultimi mesi. Il protagonista di Mr Wrong ha portato la sua bella in Turchia, per le presentazioni ufficiali con la famiglia e gli amici più intimi. Ora che anche la madre di Can sembra aver accettato la giornalista di DAZN, la coppia può fissare la data delle nozze, che le fan aspettano con grande ansia.

Can Yaman e Diletta Leotta: quando si sposano?

Negli ultimi mesi si è parlato costantemente del rapporto tra Can Yaman e Diletta Leotta, finito al microscopio per via dello scetticismo di alcuni fan, certi che questa storia d’amore fosse frutto di un accordo pubblicitario. Pettegolezzo che, tuttavia, è stato smentito dai due diretti interessati che continuano a vivere il loro grande amore con serenità e gioia. Can ha portato Diletta in Turchia, dopo aver conosciuto le persone più care alla bella giornalista di DAZN, per le presentazioni ufficiali. La Leotta ha fatto breccia nel cuore della suocera, che ha pubblicato un dolce scatto in compagnia della siciliana e del figlio, dichiarando di averla accettata al pari di una figlia.

Lo Yaman si prepara a debuttare con Sandokan, la serie tv remake dell’omonima che fece impazzire i telespettatori negli anni Settanta, che lo vede impegnato a livello fisico e mentale. Mr Wrong, purtroppo, ha fatto flop anche in Italia e, a causa degli ascolti sempre più bassi, Mediaset ha deciso di sostituirlo con una nuova soap turca e di spostare l’appuntamento in prima serata in attesa di scoprire come finirà la storia d’amore tra Ozgur ed Ezgi.

La Leotta, invece, è stata confermata come volto di DAZN nonostante le indiscrezioni l’avrebbero voluta nuovamente in casa Sky, mentre si rivede in video dopo aver girato la seconda stagione di Celebrity Hunted. Nel frattempo, i fan si chiedono quando sarà fissata la data delle nozze, dal momento che ora tutto sembra essere stato risolto, compresa l’ufficializzazione in famiglia. Si vocifera che lo Yaman abbia portato Diletta in Turchia proprio per chiedere la benedizione dei suoi cari e che ora le nozze si potranno tenere prima del previsto.