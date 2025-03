Tradimento Anticipazioni Puntate dal 16 al 22 marzo 2025: Tarik commissiona la morte di Guzide, poi l'accusa di adulterio!

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda al 16 al 22 marzo 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda al 16 al 22 marzo 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi al 16 al 22 marzo 2025

Puntata pomeridiana Domenica 16 marzo 2025

L’ex dipendente di Oltan vuole vendetta per il suo licenziamento e minaccia di uccidersi dopo aver avviso Ozan e Zelis, a meno che Oltan non si presenterà al cantiere entro due ore con tre milioni di dollari. Refik è determinato a vendicarsi e non ascolta Ozan che tenta di farlo ragionare. Nel frattempo, un operaio informa Tolga della situazione e lui si precipita sul posto insieme a Selin, seguiti da Oylum. Dopo aver tentato invano di negoziare con l’aggressore, Tolga decide di neutralizzarlo così, mentre Refik viene portato via, si allontana ignorando Oylum.

Selin convince Tolga a concedere a Oylum un’altra possibilità. Nella discoteca del Diber Hotel, tuttavia, i due la vedono ballare con Behram e Tolga se ne va contrariato, pensando che lei si stia divertendo spensierata. Ovviamente l’apparenza inganna, dato che Oylum sta semplicemente aspettando l’arrivo del padre, che poco dopo entra nel locale accompagnato da una giovane influencer di nome Nilden. Scioccata, la ragazza esce dal locale.

Puntata serale Domenica 16 marzo 2025

Behram invia a Elmas delle foto che ritraggono lui e Oylum in atteggiamenti ambigui. Elmas coglie l’occasione fornita e invia le foto ad alcuni giornali scandalistici per usarle a proprio vantaggio nella causa di divorzio.

Sezai comunica a Güzide la sua intenzione di partire per il Canada per incontrare sua figlia, mentre viene confermata giudice conferma l’imputazione per omicidio premeditato nei confronti di Yesim: la cauzione è fissata a 2 milioni e mezzo di lire turche. Güzide viene convocata dal vicepresidente dell’ordine degli avvocati dopo una segnalazione: la donna è accusata di aver divulgato segreti commerciali di un cliente. Güzide sospetta che dietro l’accusa ci sia lo zampino di Tarik e indaga, scoprendo che Ismet, amministratore delegato della Pedromol, e Salih sono clienti di Tarik. Determinata a smascherarli, Güzide fa partire una diretta social dal profilo di Ismet denunciando il complotto e Tarik, proprio mentre guarda la diretta, viene improvvisamente rapito da due uomini.

Dopo aver pagato la cauzione, Yesim esce di prigione e torna a casa dove l’aspetta una brutta sorpresa: la corrente è stata staccata e tutte le utenze chiuse da Güzide dopo la vendita della casa. Mentre è in viaggio per il Canada, Sezai viene fermato dalla polizia e portato in centrale e Güzide, ignara di tutto, attende una sua telefonata non riuscendo a mettersi in contatto con lui. Nel frattempo, Oylum è sconvolta e si sfoga con la madre, confessandole di baciato Behram per cercare di dimenticare Tolga. Güzide cerca di consolarla e le promette di non ostacolare la sua relazione, ma le dice anche che deve vivere la sua vita senza rimpianti per non fare la sua stessa fine.

Lunedì 17 marzo 2025

Venuto a sapere che Oylum e Tolga si sono lasciati, Behram, decide di presentarsi a casa della ragazza portandole un dolce ma lei non gradisce la sorpresa dal momento che ha appena scoperto che Tolga e Selin sono stati sorpresi insieme dai paparazzi, e la sua amica è ora presentata al pubblico come la nuova fidanzata dell’uomo che ama. Nel frattempo, Tahir pretende che Tarik faccia rimuovere l’ingiunzione di Elmas sul suo terreno, o che gli paghi 5 milioni di dollari entro un mese, e quando Tarik gli promette che avrà lo libera. Tahir è in combutta con Elmas, che si aspettava un risultato immediato ma, nonostante la delusione, accetta comunque di attendere un mese.

Martedì 18 marzo 2025

Interrogato, Sezai continua a dichiararsi estraneo ai reati di cui è accusato, ma viene comunque trattenuto in centrale. Tarik, che ha rubato il cellulare di Sezai, scrive a Güzide fingendosi lui e le dice di essere atterrato in Canada. Nel frattempo, Yesim e Ilknur chiedono a Tarik di riattivare le utenze ma l’uomo non può aiutarle, dato che la casa è intestata ad un suo cliente, Kadir.

Mercoledì 19 marzo 2025

Uno sconosciuto in moto spara a Güzide e Zeynep ma per fortuna la giudice rimane illesa e e Zeynep viene colpita solo di striscio. Güzide sospetta che dietro l’attacco ci sia Ismet, che l’aveva minacciata poco prima. Nel frattempo, Selin rinchiude Tolga e Oylum nel suo appartamento, sperando che i due si chiariscano mentre, accusato di essere a capo di un cartello della droga, Sezai è ancora in prigione e il suo cellulare non contiene dati. Tarik assume un hacker, Omer, per violare la mail di Güzide.

Giovedì 20 marzo 2025

Ozan e Zeli si dirigono alla Pedromol per affrontare Ismet, scoprendo solo una volta giunti a destinazione che l’uomo è morto d’infarto poche ore prima. Ozan accompagna poi Oylum a casa della madre, ma di nascosto vede Behram accarezzarle una spalla e, furioso, se ne va. Nel frattempo, Tarik, usando la mail di Güzide, scrive alla figlia di Sezai dicendole che il padre le aveva nascosto la verità sui loro incontri e poi la blocca.

Venerdì 21 marzo 2025

Sahin svela a Güzide la verità: Tarik, non potendo attaccare direttamente Elmas, ha pagato un certo Orhan per intimorirla. Güzide racconta tutto ai figli e Ozan giura vendetta sporgendo denuncia. Intanto, Ümit affronta Tarik e lo minaccia di firmare una dichiarazione in cui si assume la responsabilità delle sue azioni ma l’uomo riesce a corrompere Ümit promettendogli di fargli rivedere sua figlia. Poco dopo, l’avvocato viene interrogato dalla polizia, ma davanti a un video con la testimonianza di Sahin, nega tutto.

Sabato 22 marzo 2025

Tolga incontra Oylum davanti casa di Selin e, per farla ingelosire, si mostra affettuoso con un’altra ragazza ottenendo così l’effetto contrario dato che la ragazza si rifugia tra le braccia di Behram. Nel frattempo, Oylum e Ozan decidono di chiedere al tribunale di cambiare il loro cognome adottando quello della madre, facendo infuriare Tarik, che reagisce pubblicando foto di Güzide e Sezai insieme, accusando la donna di adulterio.

Ozan, apparentemente tranquillo di fronte alla notizia, insospettisce Ümit. Quest’ultimo informa Tarik che Güzide ed Elmas hanno deciso di fargli causa, ma si sente in colpa per aver tradito la sorella e vorrebbe confessarle tutto. Nel frattempo, Ozan si reca nell’albergo dove alloggia Tarik, prende con sé Oyku e informa il padre che, se vuole riaverla, dovrà venire a prenderla di persona. Tuttavia, quando Tarik arriva nel luogo stabilito, trova ad attenderlo una sgradita sorpresa.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 e la domenica alle 21:20 su Canale 5.